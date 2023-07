Life

Κέβιν Σπέισι: Έμαθα το μάθημά μου, να μην ζητάω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα

Τα θέματα τα οποία ο δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να ξανασκεφτεί σοβαρά μετά από την απόφαση του δικαστηρίου για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Μετά την αθώωσή του σήμερα για όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι δήλωσε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη και «ταπεινότητα» για την ετυμηγορία.

«Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς κατανοούν ότι θα πρέπει να επεξεργαστώ πολλά πράγματα έπειτα από αυτό που συνέβη σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το δικαστήριο. «Ευγνωμονώ τους ενόρκους που αφιέρωσαν χρόνο για να μελετήσουν όλες τις αποδείξεις και τα γεγονότα προτού να πάρουν την απόφασή τους. Αποδέχομαι με ταπεινότητα την ετυμηγορία», είπε.

Έπειτα από μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο και των κινηματογράφο, όπου οι αντιήρωες τους οποίους υποδύθηκε του χάρισαν δύο Όσκαρ, ο Σπέισι έγινε ο παρίας του Χόλιγουντ, όταν κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος νεαρών ανδρών – σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Είναι όμως άγνωστο αν η νέα δικαστική νίκη του θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στις οθόνες.

Η καριέρα του οικοδομήθηκε πάνω σε ρόλους «αντιήρωα»: ο αποτυχημένος σαραντάρης που φαντασιώνεται μια έφηβη στο American Beauty, ο ψυχοπαθής δολοφόνος στο Seven, ή ακόμη και ο «κακός» στο Superman. Όλα σταμάτησαν ξαφνικά στα τέλη του 2017. Ο πρωταγωνιστής της σειράς House of Cards ήταν ένας από τους πρώτους ηθοποιούς που παρασύρθηκαν από το τσουνάμι του κινήματος #MeToo. Τον κατήγγειλαν πολλοί νεαροί άνδρες, για παραπλήσια πράξεις. Παρά τις διαψεύσεις του, εξαφανίστηκε από τις οθόνες και το θεατρικό σανίδι.

Έκτοτε, οι δημόσιες εμφανίσεις του περιορίστηκαν μόνο στα δικαστήρια.

Ο Κέβιν Σπέισι γεννήθηκε το 1959 στο Νιου Τζέρσεϊ και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Φοίτησε για μικρό χρονικό διάστημα σε στρατιωτική σχολή, απ’ όπου όμως τον έδιωξαν. Μεγάλωσε με έναν πατέρα που ο ίδιος πρόσφατα, σε μια από τις δίκες του στη Νέα Υόρκη, τον χαρακτήρισε «νεοναζιστή» και «υπέρμαχο της λευκής φυλής». Ο πατέρας του απεχθανόταν τους ομοφυλόφιλους και δεν εκτιμούσε καθόλου το πάθος του γιου του για το θέατρο. Αυτό ωστόσο δεν τον εμπόδισε να φοιτήσει στην περίβλεπτη σχολή τεχνών Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, το 1979. Γνώρισε πολύ γρήγορα την επιτυχία και κέρδισε δύο Όσκαρ ερμηνείας, για τις ταινίες «Συνήθεις ύποπτοι» και American Beauty. Από το 2003 και για μια δεκαετία ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού θεάτρου Ολντ Βικ του Λονδίνου, όπου ανέβασε έργα του Σαίξπηρ και σύγχρονων Αμερικανών θεατρικών συγγραφέων.

Η πτώση ήρθε τον Οκτώβριο του 2017, τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησε το κίνημα #MeToo, με καταγγελίες σε βάρος του παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική εκμετάλλευση δεκάδων γυναικών. Ο ηθοποιός Άντονι Ραπ υποστήριξε τότε ότι ο Σπέισι τον κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών, το 1986. Ο σταρ ζήτησε αμέσως «ειλικρινά συγγνώμη» για την «εκτός τόπου συμπεριφορά του επειδή ήταν μεθυσμένος». Στη συνέχεια όμως ανακάλεσε και υποστήριξε ότι τη φράση αυτή του την υπαγόρευσε ο ατζέντης του. «Έμαθα το μάθημά μου, να μην ζητάω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα», είπε τον περασμένο Οκτώβριο στη δίκη του στη Νέα Υόρκη.

Οι κατηγορίες του Άντονι Ραπ και άλλων στις ΗΠΑ και τη Βρετανία τον εξοβέλισαν από το Χόλιγουντ. Μέσα σε δύο μήνες τον έδιωξαν από τη σειρά House of Cards και «διαγράφηκε» από την ταινία «Όλα τα λεφτά του κόσμου»: όλες οι σκηνές του ξαναγυρίστηκαν με τον Κρίστοφερ Πλάμερ στον ρόλο που ερμήνευε αρχικά ο Σπέισι.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Σπέισι δεν καταδικάστηκε ποτέ. Στη Νέα Υόρκη κρίθηκε επίσης αθώος ενώ η κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε έναν 18χρονο εργαζόμενο σε μπαρ της Μασαχουσέτης μπήκε στο αρχείο το 2019.

