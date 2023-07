Αθλητικά

Γιουσέιν Μπολτ: Αν με θέλει η Αλ Χιλάλ... επιστρέφω στην ενεργό δράση

Ο Τζαμαϊκανός θρύλος του στίβου, σχολίασε με τον δικό του τρόπο, την εξωπραγματική πρόταση των Αράβων για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Έτοιμος να φύγει είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε άδεια στην Αλ-Χιλάλ να διαπραγματευθεί με τον Γάλλο αστέρα, στη βάση μίας εξωπραγματικής πρότασης του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας, που προσφέρει 300 εκατ. ευρώ στους πρωταθλητές Γαλλίας, ενώ στον ίδιο 700 εκατ. ευρώ για ένα χρόνο συνεργασίας!

Ο Γιουσέιν Μπολτ, ο Τζαμαϊκανός θρύλος του στίβου στους δρόμους ταχύτητας, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απίστευτη αυτή πρόταση και τόνισε σχετικά: «Θα επιστρέψω στη δράση και θα τρέξω σαν τον Φόρεστ Γκαμπ στη Σαουδική Αραβία για ένα συμβόλαιο σαν αυτό που πρότειναν στον Μπαπέ...»

