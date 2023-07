Αθλητικά

Πέθανε ο Ντόνοβαλ Μάρσαλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο μοιραίο συμβάν έκοψε το νήμα της ζωής του 31χρονου μπασκετμπολίστα και βύθισε στο πένθος συναθλητές και φίλους

-

Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος αμερικανός φόργουωρντ Ντόνοβαν Μάρσαλ, εξαιτίας τροχαίου δυστυχήματος. Η μοιραία σύγκρουση κόστισε τη ζωή στον άτυχο μπασκετμπολίστα που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με τη φανέλα του Αμύντα Υμηττού και πρόσφατα έλαβε μεταγραφή για τον Πανιώνιο. Έτσι άφησε δυστυχώς την τελευταία του πνοή αιφνιδιαστικά, βυθίζοντας στο πένθος την κοινότητα του μπάσκετ και συνολικά του επαγγελματικού αθλητισμού.

Το θλιβερό συμβάν δημοσιοποίησε ο μάνατζερ του Πανιωνίου Ζώης Χρήστου, με το παρακάτω συγκινητικό αποχαιρετιστήριο ποστ στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Το δικό του αποχαιρετισμό στον αγαπητό μπασκετμπολίστα απηύθυνε και το τμήμα μπάσκετ του Πανιωνίου:

πηγή φωτογραφίας: www.amyntas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις