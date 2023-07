Οικονομία

Φωτιά στην Θεσσαλία: Δρομολόγια τρένων θα εκτελεστούν από λεωφορεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να ξέρουν οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών για τα δρομολόγια τρένων στην περιοχή.

-

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11574 (Λάρισα-Βόλος) και 11575 (Βόλος-Λάρισα) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Άνιση μάχη με την φωτιά έδιναν όλο το βράδυ οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι εθελοντές και οι κάτοικοι της Μαγνησίας, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Βελεστίνο και κόστισε την ζωή σε δύο ανθρώπους συνεχίζει να καίει παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που γίνονται για να περιοριστεί.

Λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Μελισσάτικα να εκκενώσουν την περιοχή προς το Βόλο. Στην συνέχεια στις 05:30 τα ξημερώματα με νέο μήνυμα της η Πολιτική Προστασία ζήτησε την εκκένωση των περιοχών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Βελανιδιά, Μάραθο και Κριθάρια. Λίγο αργότερα, στις 5:46 εστάλη και νέο 112 για τις περιοχές Πευκάκια, Αλυκές, Αγ. Γεώργιος και Νέα Αγχίαλος.

Στο Βόλο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο μέτωπα ένα βόρεια της πόλης και ένα προς το παραλιακό κομμάτι προς Νέα Αγχίαλο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από τα πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν από αέρος 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερα.