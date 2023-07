Κόσμος

Βόρεια Κορέα - Πύραυλοι: “Επίδειξη” του Κιμ στον Σοϊγκού (εικόνες)

Προφανώς μέρος από τo “οπλοστάσιο” του επέδειξε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας στον Ρώσο Υπ. Εξωτερικών, ο οποίος συμμετέχει στους εορτασμούς για την “Ημέρα της Νίκης”

-

Συνοδεύοντάς τον ανάμεσα σε πελώριους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και στρατιωτικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, επέδειξε στον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού τα πιο προηγμένα όπλα –τα οποία αναπτύχθηκαν παρότι αυτό είναι απαγορευμένο– της χώρας του, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ.

Μεταδόθηκαν στιγμιότυπα των δυο ανδρών καθώς βαδίζουν σε έκθεση στρατιωτικών ειδών, στην οποία παρουσιάζονταν νέοι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο NK News, με έδρα τη Σεούλ, «νέα» UAVs.

Ρωσική αντιπροσωπεία, καθώς και κινεζική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Λι Χονγκτζόνγκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚ Κίνας, έφθασαν την Τετάρτη στην Πιονγκγιάνγκ. Είναι οι πρώτες ξένες αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη βορειοκορεατική πρωτεύουσα μετά το κλείσιμο των συνόρων της χώρας το 2020, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με το Yonhap, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα τιμά σήμερα την 70ή επέτειο από την υπογραφή της εκεχειρίας με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος της Κορέας, την 27η Ιουλίου 1953. Η Πιονγκγιάνγκ γιορτάζει την «Ημέρα της Νίκης».

Οι Κιμ και Σοϊγκού επισκέφθηκαν την «έκθεση όπλων και εξοπλισμών 2023», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που μετέδωσε επίσης φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι πύραυλοι Hwasong-17 και Hwasong-18. Ο τελευταίος είναι ICBM που αξιοποιεί στερεό καύσιμο.

Η Ρωσία, ιστορικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας, είναι ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες με τις οποίες διατηρεί φιλικές σχέσεις η Πιονγκγιάνγκ. Ο Κιμ υποδέχθηκε «θερμά» τον κ. Σοϊγκού και είχε «φιλική» συζήτηση μαζί του, ενώ ο Ρώσος υπουργός Άμυνας του παρέδωσε «επιστολή» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το KCNA. Συζήτησαν «ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στα πεδία της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας και το περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον ασφαλείας», κατά την ίδια πηγή.

Η συνάντηση αποτέλεσε «σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των στρατηγικών και παραδοσιακών σχέσεων» ανάμεσα στις δύο χώρες «όπως απαιτεί ο νέος αιώνας», πάντα σύμφωνα με το KCNA, που έκανε λόγο για «εγκάρδια ατμόσφαιρα». Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο βορειοκορεάτης ηγέτης υποστηρίζει την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία και έχει προμηθεύσει με ρουκέτες και πυραύλους τον ρωσικό στρατό. Η Πιονγκγιάνγκ το αρνείται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Κιμ μίλησε στον κ. Σοϊγκού «για τα όπλα και τους εξοπλισμούς που εφευρέθηκαν και παράγονται» στο πλαίσιο του σχεδίου εθνικής άμυνας της Βόρειας Κορέας και «εξέφρασε επανειλημμένα την πεποίθησή του πως ο ρωσικός στρατός και ο ρωσικός λαός θα έχουν μεγάλες επιτυχίες», κατά το KCNA.

Η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Άμυνας είναι αξιοσημείωτη: τέτοιες επισκέψεις είναι κάθε άλλο παρά συχνές μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, επισήμαναν ειδικοί. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Τιχόνοφ, καθηγητή κορεατικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγία, η Ρωσία «μπορεί να χρειάζεται το παραγωγικό δυναμικό της βορειοκορεατικής στρατιωτικής βιομηχανίας στο πεδίο των συμβατικών όπλων, ενώ η Βόρεια Κορέα πιθανόν ενδιαφέρεται για τη μεταφορά πυραυλικών τεχνολογιών από τη Ρωσία».

Παρά την κάλυψη από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της επίσκεψης, η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να είναι «πολύ προσεκτική» ως προς την προμήθεια στη Ρωσία όπλων προς χρήση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Παρκ Γουόν-γκον, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Ίουα. Καθώς «αν επιβεβαιωθεί δημόσια» οι χώρες της Ευρώπης θα «μετατραπούν επίσης σε αντιπάλους» της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με τον κ. Παρκ, που εκτίμησε ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα ήθελε να δει να της επιβάλλονται κι άλλες κυρώσεις. «Θα είναι άρα προσεκτική, αλλά είναι πιθανό η Ρωσία να επιδιώκει να λάβει περισσότερη [στρατιωτική] βοήθεια μυστικά», πάντα σύμφωνα με τον νοτιοκορεάτη ερευνητή.?