Πατήσια: Ένταση για έξωση λόγω χρεών στον ιδιοκτήτη (εικόνες)

Γυναίκα απειλούσε να βάλει τέλος στην ζωή της. Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το σπίτι, όπου κλήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τι απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις.

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στα Πατήσια, καθώς γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει, διότι της κάνουν έξωση λόγω χρεών στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Έξω από το σπίτι συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι πολίτες και πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, για να αποτρέψουν την έξωση της γυναίκας.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν από νωρίς το πρωί και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Σε αρκετές στιγμές προκλήθηκε ένταση μεταξύ του συγκεντρωμένοι πλήθους και των αστυνομικών, στην οδό Πολυλά στα Άνω Πατήσια, όπου βρέθηκαν για αρκετή ήταν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ μαζί με 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ είχε απλωθεί και το προστατευτικό στρώμα για την γυναίκα που απειλούσε να πέσει στο κενό.

Τελικώς πείστηκε να επιστρέψει μέσα στο σπίτι, όπου μπήκαν και ψυχολόγος της αστυνομίας.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Η βαρβαρότητα των εξώσεων δεν έχει τελειωμό. Σήμερα στα Πατήσια, πραγματοποιήθηκε βίαιη επιχείρηση έξωσης μονογονεϊκής οικογένειας για αρχικό χρέος μόλις 800 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλει η οικογένεια. Οι δυνάμεις της αστυνομίας έσπασαν την πόρτα του σπιτιού για να πετάξουν έξω την οικογένεια, εμπόδισαν την πρόσβαση στους συγκεντρωμένους πολίτες που διαμαρτύρονταν, ρίχνοντας στην συνέχεια χημικά ακόμη και στους βουλευτές που βρίσκονταν εκεί».

Οι βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε «Αυτή τη στιγμή μια μονογονεϊκή οικογένεια κινδυνεύει να βρεθεί στο δρόμο κυριολεκτικά για 800 ευρώ. Μιλάμε καθαρά για βαρβαρότητα. Από το πρωί έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις, έχουν ήδη σπάσει την πόρτα της οικογένειας. Ζητάμε μαζί με εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους να ανέβουμε πάνω, να δούμε την οικογένεια, δεν μας επιτρέπεται η πρόσβαση στο σημείο λόγω της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η επιχείρηση. Δεν γίνεται κανένας άνθρωπος να χάνει το σπίτι του, να πετιέται στον δρόμο, ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για ένα χρέος τόσο μικρό. Είναι ο ορισμός της βαρβαρότητας και πρέπει να σταματήσει».

Την κυβέρνηση κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κάνοντας λόγο για επίθεση της Αστυνομίας σε συγκέντρωση ενάντια στην έξωση μονογονεϊκής οικογένειας στα Πατήσια. «Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια στρατιωτικού χαρακτήρα επιχείρηση στα Άνω Πατήσια, απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι προσπαθούν να αποτρέψουν να πεταχθεί μια οικογένεια από το σπίτι της», είπε, σημειώνοντας πως την ώρα που καίγεται η Ελλάδα έχουν σταλεί εκεί δυνάμεις των ΜΑΤ και τρία πυροσβεστικά. «Ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα όλες αυτές τις δυνάμεις καταστολής και να τις διαθέσει εκεί που χρειάζονται, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι των συμφερόντων των πλειστηριαστών», σημείωσε..

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας σημείωναν ότι «η υπόθεση έξωσης στα Πατήσια, αφορούσε εκτέλεση δικαστικής απόφασης έπειτα από δικαστική διαμάχη ιδιοκτήτη-ενοικιαστή, όπου ο ιδιοκτήτης ζήτησε να του αποδοθεί η περιουσία του. Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο έπειτα από απαίτηση συνδρομής βοήθειας από τον δικαστικό επιμελητή, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία».