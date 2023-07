Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας: ο ΕΟΔΥ για τους 5 τύπους της νόσου

Τι αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, όπως έχιε καθιερωθεί η 28η Ιουλίου. Που μπορούν να κάνουν εξέταση οι ενδιαφερόμενοι.

Σε ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ αναφέρεται ότι «Η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για τις ιογενείς ηπατίτιδες, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα πολύτιμο όργανο, εκτελεί πολλές ζωτικές λειτουργίες και είναι μοναδικό. Η υγεία του ήπατος είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ζωή και η προσβολή του από τους ιούς της ηπατίτιδας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη υγεία.

Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι ιών ηπατίτιδας (Α έως Ε), αλλά οι ιοί ηπατίτιδας Β, D και C αποτελούν τις πιο σοβαρές μορφές γιατί προκαλούν χρόνιες λοιμώξεις και εξακολουθούν να είναι συχνές προκαλώντας σχεδόν 8.000 νέες λοιμώξεις κάθε μέρα. Παγκοσμίως δίνεται προτεραιότητα στην εξάλειψη των λοιμώξεων από ιό ηπατίτιδας B και C, καθώς μπορεί οι χρόνιες ηπατίτιδες να έχουν αυξημένο κίνδυνο κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για περίπου 1 εκατομμύριο θανάτους ετησίως. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η ηπατίτιδα D, που προσβάλλει αποκλειστικά ασθενείς με ηπατίτιδα Β και αποτελεί την πιο ταχέως εξελισσόμενη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας.

Ιδιαίτερο γνώρισμα της κάθε χρόνιας ηπατίτιδας είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας της, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί να μην το γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 άτομα είναι χρόνιοι φορείς του ιού της ηπατίτιδας C και 200.000 του ιού της ηπατίτιδας Β. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων. Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β έχει από δεκαετίες συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Επιπλέον, η χρήση αντιικών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Β.

Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ιάσιμη νόσος, δεδομένου ότι τα σύγχρονα αντιικά φάρμακα έχουν αλλάξει ριζικά τις δυνατότητες θεραπείας των ασθενών. Τα φάρμακα για ηπατίτιδα C χορηγούνται ως δισκία για 8-12 εβδομάδες, έχουν ισχυρή αντιική δράση και επιτυγχάνουν εκρίζωση του ιού (η μόνη περίπτωση εκρίζωσης μίας χρόνιας ιογενούς λοίμωξης) σχεδόν (>95%) σε όλους τους ασθενείς.

Για το έτος 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει τη σημασία του ήπατος (ένα ήπαρ-μια ζωή) και προτρέπει τα άτομα να απευθύνονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για να ελεγχθούν (https://www.ecdc.europa.eu/en/viral-hepatitis).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξεταστεί, κατόπιν ραντεβού, στο Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας του ΕΟΔΥ («Πολυκλινική Αθηνών», Πειραιώς 3, Ομόνοια, τηλ: 2108813615). Το Τμήμα Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ είναι στη διάθεση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή και πληροφορία στα τηλέφωνα: 210 5212178 και 210 5212183, καθώς και στο διαδίκτυο: eody.gov.gr ».