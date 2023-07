Κοινωνία

Φωτιές σε Λαμία και Βόλο: αναζωπυρώσεις, εκρήξεις και “μπαράζ” μηνυμάτων εκκένωσης

Η πύρινη "κόλαση" συνεχίζεται σε Λαμία και Βόλο. Συνεχείς αναζωπυρώσεις και ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκκενώσεις οικισμών.

Συνεχίζουν να καίνε τα πύρινα μέτωπα σε Μαγνησία και Λαμία και την Πέμπτη. Οι αναζωπυρώσεις σε συνδιασμό με τον ισχυρό άνεμο, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών ενώ σωρηδόν οι κάτοικοι -ιδιαίτερα στον Βόλο- λαμβάνουν μηνύματα εκκένωσης.

Αναζωπυρώθηκε και η πυρκαγιά που βρίσκονταν σε ύφεση στα βόρεια της Λαμίας και το μέτωπο που σχηματίστηκε κινείται προς τις περιοχές Αμφιθέα και Πουρναράκι.

Κάτοικοι της περιοχής Αχαρνών Λαμίας έλαβαν μήνυμα από το 112 το οποίο τους καλεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κινηθούν προς Δομοκό. Εκκενώνεται η περιοχή Αμφιθέα Λαμίας. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Δομοκό. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αμφιθέα Λαμίας εκκενώστε τώρα προς Δομοκό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και 2 αεροσκάφη, έχουν μεταφερθεί χωματουργικά μηχανήματα του δήμου Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς, μαζί με υδροφόρες ωστόσο όμως η αναζωπύρωση επεκτάθηκε σε δασική περιοχή με πυκνό πουρνάρι και κέδρο, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο μέτωπο και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Δύο αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Λαμίας κάνουν συνεχώς βολές πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά οριοθετήθηκε από χθες στις 20:00 και μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν σημειωθεί αναζωπυρώσεις. Το μέγεθος της καταστροφής αλλά και του κινδύνου που διέτρεξε ένα μεγάλο μέρος των οικισμών του Κάστρου και του Αφανού, αποτυπώνεται στις εικόνες του LamiaReport με drone πάνω από τα καμένα.

Βόλος: αναζωπυρώσεις και εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο

Εκκενώνονται με εντολή της Πολιτικής Προστασίας η Αγχίαλος, Μεγάλη Βελανιδιά, Μάραθος και Κριθαριά. Επίσης εκκενώνονται Αγιος Γεώργιος Κυνηγών και Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να κατεθυνθούν προς Βόλο. Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι στους παραθαλάσσιους οικισμούς του Βόλου όπου δόθηκε εντολή εκκένωσης. Ο άνεμος “γύρισε” και κατευθύνεται στους οικισμούς που έχουν πολεοδομηθεί άναρχα, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.





Εκρήξεις, μετά από πυρκαγιά, σημειώθηκαν πριν από λίγο σε αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο. Οι εκρήξεις έγιναν αισθητές στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Αυτή τη στιγμή, στην περιοχή, πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι. Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από τις εκρήξεις.

