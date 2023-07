Κοινωνία

Μάνδρα: μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς

Ένας άνδρας συνελήφθη ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική – αγροτική έκταση.

Ένας άνδρας συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Μάνδρα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Παλαιοχώρι.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος:

"Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) με τη συνδρομή των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε χορτολιβαδική - αγροτική έκταση, εντός του οικισμού Παλαιοχώρι του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

Για το παραπάνω περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ' αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης και ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή."

