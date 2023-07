Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για μεικτά πληρώματα

"Πέρασε" από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με μεικτά πληρώματα.

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια, μετά από πολύωρη συνεδρίαση, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το καταψήφισαν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο αφορά την κύρωση ΠΝΠ για την ενίσχυση μέχρι 31 Αυγούστου του ΕΚΑΒ, με μεικτά πληρώματα και τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και τους ΟΤΑ, την παράταση μέχρι 31 Σεπτεμβρίου 2023, των διοικήσεων των νοσοκομείων και διατάξεις για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β΄ βαθμού.

