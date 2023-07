Life

Ο Ράφα Ναδάλ στην Ελλάδα (εικόνες)

Τα σχόλια του διάσημου πρωταθλητή τένις για τα ελληνικά νησιά, αλλά και η ανάρτησή του από... κανάλι της Ελλάδας!

Σε απόλυτο διαφημιστή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού έχει μετατραπεί το φετινό καλοκαίρι ο πασίγνωστος ισπανός πρωταθλητής του τένις Ράφα Ναδάλ, ο οποίος και περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα.

Με ιδιωτικό πολυτελές σκάφος πραγματοποιεί το γύρο των ελληνικών νησιών, καθώς επισκέφτηκε στο Ιόνιο Πέλαγος την Κέρκυρα, την Ιθάκη και το Μεγανήσι και τώρα πρόκειται να συνεχίσει με τους προορισμούς του Αιγαίου.

Τις εμπειρίες του, δε σταματά να τις μοιράζεται και μέσω των προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκπέμποντας προς τους χιλιάδες ακολούθους του το μήνυμα ότι γι’ αυτόν, η χώρα μας αποτελεί τόπο ιδιαίτερης ομορφιάς και ευτυχίας.

O κορυφαίος τενίστας ταξιδεύει με τη σύζυγο και το μωρό τους και στην ανάρτησή του μέσα από το σκάφος του που πλέει στον Ισθμό της Κορίνθου, γράφει: "Διακοπές".

