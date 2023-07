Πολιτική

Δένδιας: Στην 111 ΠΜ δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας - Έρευνα για τις ευθύνες (βίντεο)

Έλεγχο στα σχέδια και στα Συστημάτων Πυροσφάλειας σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες της Ελλάδας διέταξε ο Υπ. Έθνικής Άμυνας.

«Ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Ήδη, εκδόθηκε η απόφαση διενέργειάς της από Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Το τι συνέβη θα διερευνηθεί ενδελεχώς. Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Στο ακέραιο», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, της πυρκαγιάς στη Νέα Αγχίαλο, σε τμήμα του στρατοπέδου φύλαξης πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης, στην περιοχή Καράμπα της Μαγνησίας.

«‘Εχω λάβει αναλυτική έγγραφη ενημέρωση, από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας» είπε και πρόσθεσε: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας για την ίδια την 111 Πτέρυγα Μάχης».

«Στο ευρύ πλαίσιο», συνέχισε, «ζήτησα τον έλεγχο των Συστημάτων Πυρασφάλειας όλων των σχηματισμών, όλων των στρατοπέδων, όπως και των πάσης φύσεως στρατιωτικών εγκαταστάσεων της πατρίδας μας. Ζήτησα τον επανέλεγχο των Σχεδίων Πυρασφάλειας, όλων των Στρατοπέδων, όλων των Μονάδων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω: Η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων, του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί απόλυτη διαχρονική προτεραιότητα της Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την παρούσα Κυβέρνηση. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους» κατέληξε ο Ν. Δένδιας.

