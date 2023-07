Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε κλαμπ

Σε σφράγισμα των επιχειρήσεων και επιβολή προστίμων για φοροδιαφυγή, σε γνωστά κλαμπ στην Αττική και στις Κυκλάδες προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Δύο νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε γνωστά κλαμπ στην παραλιακή λεωφόρο της Αττικής και τη Σαντορίνη και επέβαλαν «λουκέτο» 48 ωρών και πρόστιμα.

Ειδικότερα, σε γνωστό κλαμπ της παραλιακής λεωφόρου στον Άλιμο, κατά τη διάρκεια παράστασης γνωστού τραγουδιστή, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί 15 αποδείξεις, συνολικής αξίας 605 ευρώ. Στην επιχείρηση μπήκε «λουκέτο» για 48 ώρες.

Επίσης, στη Σαντορίνη, σε διάσημο κλαμπ που βρίσκεται μέσα σε ξενοδοχείο, οι ελεγκτές βρήκαν ότι δεν είχαν εκδοθεί 3.726 αποδείξεις αξίας 355.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα, επιβλήθηκε το πρόστιμο που αναλογεί χωρίς το 48ωρο «λουκέτο», ενώ προβλέπεται και επιπλέον χρηματική ποινή μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της φορολογικής συμπεριφοράς του κλαμπ.

