Μουντιάλ Γυναικών: η Αγγλία νίκησε και πάει στα νοκ άουτ

Νικήτρια αναδείχθηκε η Αγγλία στον δεύτερο αγώνα του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η Λόρεν Τζέιμς σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ, οδηγώντας σήμερα (28/7) την Αγγλία σε νίκη 1-0 επί της Δανίας σε αγώνα του 4ου ομίλου, εξασφαλίζοντας μια θέση στην πρωταθλήτρια Ευρώπης στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ Γυναικών.

Η επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Περνίλ Χάρντερ, παραλίγο να ισοφαρίσει για τη Δανία στα τελευταία λεπτά, στέλνοντας με κεφαλιά τη μπάλα στο δοκάρι.

Οι «λιονταρίνες», που νίκησαν την Αϊτή με 1-0 στο πρώτο τους παιχνίδι, θα παίξουν με την Κίνα την 1η Αυγούστου στον τελευταίο τους αγώνα των ομίλων.

Η Δανία, που κέρδισε επίσης την Κίνα με 1-0, παίζει την ίδια μέρα με την Αϊτή.





