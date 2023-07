Οικονομία

Ρεύμα - ρήτρα αναπροσαρμογής: Παράταση της αναστολής της

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την παράταση της αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Παράταση της αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και του μηχανισμού επιστροφής των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών έως τις 31 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνοντας ότι οι εν λόγω θεσμικές παρεμβάσεις που ισχύουν από τον Ιούλιο του 2022 έχουν αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ενίσχυση των καταναλωτών μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και τη σταθεροποίηση των τιμολογίων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, με Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 ο μηχανισμός επιστροφής των υπερεσόδων στη χονδρική αγορά, που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2022 και ήδη έχει αποδώσει πάνω από 3,3 δισ. ευρώ έως σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της αυξημένου κόστους λόγω της ενεργειακής κρίσης για τους καταναλωτές. Τους επόμενους μήνες θα αξιολογηθεί η κατάσταση που πρόκειται να διαμορφωθεί στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και αναλόγως θα αποφασιστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης του παραπάνω έκτακτου μέτρου.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέπεται και η παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, της αναστολής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα παράταση που αφορά στον τρόπο τιμολόγησης, έχει ως σκοπό να διευκολύνει τους συμπολίτες μας, αλλά και τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταβατικά, τους επόμενους μήνες. Και αυτό, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο από τους Προμηθευτές και να υπάρχει η απαιτούμενη περίοδος ενημέρωσης για τους καταναλωτές, υπό την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και ευκολότερης σύγκρισης των τελικών τιμών.

Σε κοινή δήλωση τους ο υπουργός και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλεξάνδρα Σδούκου αντίστοιχα, επισημαίνουν: «Όπως έχουμε αποδείξει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, στηρίζουμε, εμπράκτως, τους καταναλωτές και τους ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο, μέσω του πλέγματος μέτρων που έχουμε θεσπίσει, ενώ με την παράταση των δύο επιτυχημένων μηχανισμών στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζουμε την ομαλότερη μετάβαση των καταναλωτών στις νέες συνθήκες λειτουργίας των αγορών, με γνώμονα τη διατήρηση προσιτών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας».

