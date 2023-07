Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Celebrities σε guest ρόλους και πολύ…γέλιο (βίντεο)

Ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα προγράμματα του ΑΝΤ1 μας πάνε κάθε Σαββατοκύριακο η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Αυτό το Σάββατο 29 Ιουλίου και την Κυριακή 30 Ιουλίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΤΑΝ ΟΙ CELEBRITIES «ΦΛΕΡΤΑΡΑΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

Είναι το αλατοπίπερο των σήριαλ, οι ιδιαίτερες πινελιές που κάνουν κάποια επεισόδια τόσο ξεχωριστά, που θέλουμε να τα βλέπουμε ξανά και ξανά! Οι celebrities, που έστω και για ένα επεισόδιο «φλέρταραν» με την υποκριτική και πρωταγωνίστησαν πλάι στους αγαπημένους μας ηθοποιούς, έδωσαν λίγο από την λάμψη τους, είτε υποδύθηκαν τον εαυτό τους είτε αναγκάστηκαν να μπουν στα παπούτσια κάποιου ρόλου.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συμμετοχή της Άντζελας Δημητρίου στη σειρά «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης» με τον Θανάση Βέγγο:





καθώς και ένα απόσπασμα από τη συμμετοχή της Ναταλίας Γερμανού και του Γιώργου Μαζωνάκη στη σειρά «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη»:





Το Σάββατο 29 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ρώμας, ο Γιάννης Κατινάκης, η Μαρία Γεωργάκαινα και ο Δημήτρης Αποστόλου.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Απροσδόκητες φάρσες, ανατρεπτικές δοκιμασίες, σατυρικά στιγμιότυπα και σουρεάλ καταστάσεις, που μας έκαναν να γελάσουμε με την ψυχή μας και να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι. Στιγμές γέλιου μέσα από εκπομπές του ΑΝΤ1, που τα είχαν όλα…. Ενδιαφέροντες καλεσμένους, εμπνευσμένα σκετσάκια και καλοστημένες «παγίδες» με «θύματα» άλλοτε τους καλεσμένους και άλλοτε τους ίδιους τους παρουσιαστές. Γιατί, στο τέλος, γελάει καλύτερα όποιος γελάει στον ΑΝΤ1!

Την Κυριακή 30 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Μεγακλής Βιντιάδης, ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Σάββας Πούμπουρας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου