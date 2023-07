Τεχνολογία - Επιστήμη

Καρκίνος: Πώς προστατεύεται ο οργανισμός από την άσκηση

Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ για τα οφέλη της άσκησης έναντι της εμφάνισης καρκίνου.

Μόλις τεσσεράμισι λεπτά έντονης καθημερινής δραστηριότητας θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου έως και 32%, σύμφωνα με διεθνή έρευνα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «JAMA Oncology».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από έξυπνες φορητές συσκευές για να παρακολουθήσουν την καθημερινή δραστηριότητα περισσότερων από 22.000 ατόμων με μέσο όρο ηλικίας τα 62 έτη. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν τα κλινικά αρχεία υγείας των συμμετεχόντων για σχεδόν επτά χρόνια για να μελετήσουν την εμφάνιση καρκίνου.

Στην έρευνα τα μόλις τέσσερα έως πέντε λεπτά έντονης διαλειμματικής σωματικής δραστηριότητας συσχετίστηκαν με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε σύγκριση με όσους δεν είχαν καμία δραστηριότητα. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι έντονες δουλειές του σπιτιού, τα βαριά ψώνια στο σούπερ μάρκετ, το δυναμικό περπάτημα ή τα παιχνίδια υψηλής ενέργειας με τα παιδιά.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Εμμανουήλ Σταματάκης, επισημαίνει ότι «είναι αρκετά αξιοσημείωτο να βλέπουμε ότι η αύξηση της έντασης των καθημερινών καθηκόντων για μόλις τέσσερα έως πέντε λεπτά την ημέρα, που γίνονται σε σύντομες εκρήξεις περίπου ενός λεπτού η κάθε μία, συνδέεται με συνολική μείωση του κινδύνου καρκίνου έως και 18% και έως 32% για τύπους καρκίνου που έχουν συνδεθεί με τη σωματική δραστηριότητα».

Σημειώνεται ότι οι ενήλικες που δεν ασκούνται διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ορισμένους καρκίνους, όπως του μαστού, του ενδομητρίου ή του παχέος εντέρου. Στην έρευνα μελετήθηκε ο αντίκτυπος της άσκησης σε 13 περιοχές ανάπτυξης καρκίνου, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ενδομήτριο, το μυέλωμα, το παχύ έντερο, το κεφάλι, η ουροδόχος κύστη και ο μαστός.

