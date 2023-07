Life

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Το μήνυμα του δασκάλου του στην δομή για τον αγώνα που έδωσε ο Ντεμπά, μέχρι να περάσει στην Σχολή της αρεσκείας του.

Επαίνους και ευχές προς τον Ντεμπά, ένα ασυνόδευτο προσφυγόπουλο που έχει βάλει τα δυνατά του από τα τέλη του 2020 οπότε πήγε στην δομή, ώστε να καταφέρει στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις να περάσει στην Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία του ΕΚΠΑ, δίνει ο δάσκαλος του στην «Ευρωπαϊκή Έκφραση Δομες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων».

Στο μήνυμα του στο Facebook αναφέρει τα εξής:

«Sapere Aude: να τολμάς να μαθαίνεις ή αν μας επιτρέπεται η παραλλαγή «η γνώση θέλει τόλμη» . Και σίγουρα ο Ντέμπα Σ. είναι ένα παιδί που τόλμησε ενάντια στα στερεότυπα, ενάντια στις αντιξοότητες, ενάντια στις αντικειμενικές δυσκολίες που έχει η απόφαση να πάρεις στα σοβαρά την εκπάιδευση και να περάσεις στο πανεπιστήμιο, όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων την ουτοπία του στόχου. Πολλοί πριν το ξεκίνημα του χαρακτήριζαν ακατόρθωτη την προσπάθεια αυτή, ή ότι θα προκαλέσει ματαίωση . Και πράγματι ο Ντέμπα γνώριζε εξ αρχής τις ελάχιστες πιθανότητες υλοποιησης του ωστόσο δεν το έβαλε κάτω!

Ήρθε στη δομή μας τον Οκτώβριο 2020, μέσα σε μια χρονιά δύσκολη εκπαιδευτικά εν μέσω της πανδημίας, και μέσα σε τρία χρόνια με μια υπομονή και μια επιμονή, που εύκολα κανείς θα τη χαρακτήριζε μνημειώδη, κατάφερε από το μηδέν να αποδείξει σε όλους αλλά και στον εαυτό του ότι όλα τα όνειρα είναι εφικτά.

Μετά από μια απίστευτα σκληρή χρονιά, κατάφερε να περάσει στο πανεπιστήμιο στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας Και Φιλολογίας ΕΚΠΑ.

Τι μπορεί να ξεχάσει κανείς απο αυτή τη προσπάθεια ; Τα ξενύχτια ; Την τεράστια ύλη που με αγωνία διατρέχαμε ολη τη χρονιά και τη βλέπαμε μπροστά μας σαν ένα μεγάλο γίγαντα που μας απειλεί ….Τίποτα από αυτά δεν έκαμψε τον Ντέμπα, όπου με ακόρεστη όρεξη ,επίμονη φιλομάθεια και γνήσιο ενδιαφέρον καταβρόχθιζε κυριολεκτικά όλο το λεξιλόγιο και όλη την ύλη , ενώ η ενασχόληση μας με το μάθημα της φιλοσοφίας και ιστορίας υπήρξε παράλληλα ενα μονοπάτι αυτογνωσίας και αυτοανακάλυψης.

Δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια της χρονιάς κανένας εφησυχασμός μόνο στοχοπροσήλωση . Μαζί με τον φίλο του Αμμαρ, που έδιναν ο ένας στον άλλον κουράγιο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έζησαν μια εμπειρία ζωής δύσκολη αλλά αξιοζήλευτη .

Σε αυτή τη προσπάθεια φυσικά δεν ήταν μόνος του . Όλο το προσωπικό συνέτρεξε ώστε να κάνουμε την απαιτητική αυτή καθημερινότητα όσο το δυνατόν πιο καλή και πιο ήρεμη.

Ως δάσκαλος τους είμαι αληθινά περήφανος για αυτούς. Η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά αποκαλυπτική• έμαθα τοσα πολλά, όσα δεν έχω μάθει σε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Σας ευχαριστώ.

Ντέμπα μέσα από τη καρδιά μας σου ευχόμαστε όλη η «Ευρωπαϊκή Έκφραση Δομες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων» λαμπρή σταδιοδρομία ! Ευχόμαστε όλα τα όνειρα σου να ευοδωθούν !

Και όπως είπε και ένας φίλος σου στη δομή «κερδίζεις σίγουρα αν ποντάρεις στον Ντεμπα» Συγχαρητήρια. Θα είμαστε μαζί σου σε ό,τι και αν μας χρειαστείς»

