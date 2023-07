Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Σουηδία “πάτησε” την Ιταλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία νίκη πέτυχαν οι Σουηδέζες επί των Ιταλίδων, στον πρώτο αγώνα της ημέρας για το Μουντάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

-

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας, προκρίθηκε στις «16» του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που διεξάγεται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς συνέτριψε με 5-0 την Ιταλία και εξασφάλισε την πρώτη θέση από τον 7ο όμιλο της διοργάνωσης.





Tα τέρματα των Σκανδιναβών, σημείωσαν οι Ιλεστεντ (39`, 50`), Ρόλφε (44`), Μπλακστένιους (45`+1`) και Μπλόκμβιστ (90`+5`).

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Πυρόπληκτοι: Νέα μέτρα και προθεσμίες για πληγέντες σε περισσότερες περιοχές

Τροχαίο στην Πάτρα: Η Χριστίνα δεν τα κατάφερε - Δωρεά οργάνων της 14χρονης (εικόνες)

Μπάιντεν: το εξώγαμο εγγόνι και η πρώτη αναφορά μετά από 4 χρόνια