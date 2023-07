Αθλητικά

Χάρι Κέιν: Τότεναμ και Μπάγερν διαπραγματεύονται τη μεταγραφή

Οι Βαυαροί ανεβάζουν την προσφορά τους και οι Λονδρέζοι είναι πλέον έτοιμοι να συζητήσουν για την παραχώρηση του αρχηγού τους.

Η Μπάγερν Μονάχου αυξάνει την... πολιορκία για τον Χάρι Κέιν, προκειμένου να τον φέρει στη Βαυαρία κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Μετά την ακύρωση της συνάντησης των πρωταθλητών Γερμανίας με την ομάδα του παίκτη, Τότεναμ, ομάδων την Παρασκευή, οι διοικήσεις έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν τη Δευτέρα (31/7) για να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή του Άγγλου διεθνή, σύμφωνα με την έγκυρη Telegraph.

Μετά από δύο πρώτες προσφορές, που υπολογίστηκαν στα 70 και 80 εκατομμύρια ευρώ αλλά απορρίφθηκαν από τους Λονδρέζους, η Μπάγερν σκοπεύει να προσφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ για τον Κέιν, ο οποίος έχει συμβόλαιο στην Τότεναμ ως τον Ιούνιο του 2024 αλλά δεν θέλει να το εξαντλήσει.

Να σημειωθεί επίσης ότι αν και αρχικά αντίθετος στην ιδέα πώλησης του αρχηγού του, ο πρόεδρος των «Σπερς», Ντάνιελ Λέβι, είναι πλέον έτοιμος να συζητήσει.

Ο 29χρονος στράικερ, από τους κορυφαίους επιθετικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έπαιξε σε όλους (38) τους περυσινούς αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ και σημείωσε 30 γκολ στο πρωτάθλημα την περίοδο 2022-23.

