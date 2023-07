Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ χάνει αγώνες για να αφιερωθεί στην ψυχική της υγεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της ομάδας του WΝΒΑ έκανε την ανακοίνωση για την μπασκετμπολίστρια.

-

Η Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ, η οποία αγωνίζεται στις Φοίνιξ Μέρκιουρι και έχασε όλη την περασμένη σεζόν, καθώς ήταν φυλακισμένη στην Ρωσία, θα χάσει ένα ταξίδι για δύο αγώνες, προκειμένου «να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία», όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την ομάδα της, με ανάρτηση στο Twitter.

Η Γκράϊνερ δεν θα ταξιδέψει με τις Μέρκιουρι στο Σικάγο και στην Ιντιάνα, για τις αναμετρήσεις με τις Sky και τις Fever, που θα γίνουν σήμερα και την Τρίτη. Η ομάδα θα επιστρέψει στο Φοίνιξ για να φιλοξενήσει τις Atlanta Dream την Πέμπτη.

«Οι Μέρκιουρι υποστηρίζουν πλήρως την Μπρίτνεϊ και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για ένα χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανάρτηση.

Mercury center Brittney Griner will not travel with the team on its upcoming two-game road trip to Chicago and Indiana (July 30-August 1) to focus on her mental health. The Mercury fully support Brittney and we will continue to work together on a timeline for her return.