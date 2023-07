Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Κολομβία σόκαρε τη Γερμανία

Οι Γερμανίδες ισοφάρισαν στην εκπνοή, αλλά οι Κολομβιανές δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα…

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κολομβίας, έκανε την μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Με ένα εντυπωσιακό γκολ της Λϊντα Καϊσέδο, η οποία προ ημερών κατέρρευσε στην προπόνηση, οι Νοτιοαμερικανίδες προηγήθηκαν στο 52ο λεπτό, αποκτώντας ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση στις «16» της διοργάνωσης.

Οι Γερμανίδες που ήταν το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, ισοφάρισαν στο 90ο λεπτό με πέναλτι της Αλεξάντρα Ποπ, αλλά στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μανουέλα Βανέγκας, διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιά από κόρνερ.

