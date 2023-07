Κόσμος

Ρωσία – Μεντβέντεφ: Ίσως αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας, ξεκαθάρισε πως η χρήση πυρηνικών θα είναι επιβεβλημένη αν η ουκρανική αντεπίθεση πετύχει.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος μερικές φορές έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο της χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, ανάφερε σήμερα ότι η Μόσχα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο, στην περίπτωση που η εξελισσόμενη πολεμική αντεπίθεση του Κιέβου θα είναι επιτυχής.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι επίσης, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας, στο οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πιεστεί και να υπαναχωρήσει έναντι του πυρηνικού της δόγματος, σε ένα τέτοιο σενάριο.

“Φανταστείτε αν… η αντεπίθεση, η οποία υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ ήταν μία επιτυχία και απέκοπταν ένα τμήμα των εδαφών μας, τότε, θα αναγκαζόμασταν να χρησιμοποιήσουμε ένα πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από ένα διάταγμα του Ρώσου προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

