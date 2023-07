Κόσμος

Τουρκία σε Σουηδία: να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή καψίματος του Κορανίου

Τι συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν προέτρεψε την Κυριακή στη Σουηδία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψει μελλοντικά το κάψιμο του Κορανίου, ανέφερε μια πηγή του τουρκικού υπουργείου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σουηδό ομόλογό του Τομπίας Μπίλστρεμ, ο Φιντάν είπε ότι είναι «απαράδεκτο» να συνεχιστούν αυτές οι «αισχρές πράξεις» υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης το αίτημα της Σουηδίας για ένταξή της στο ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

