Βραβεια Emmy: Αναβολή λόγω απεργίας!

Πώς η μετωπική σύγκρουση των ηθοποιών και των σεναριογράφων με τις εταιρίες παραγωγής, υπερκέρασε ακόμη και την αίγλη των Βραβείων

Η 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου και να μεταδοθεί από το Fox αναβάλλεται, λόγω της ιστορικής απεργίας των ηθοποιών και των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ.

Η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί, ωστόσο πηγές κοντά στη διοργάνωση επιβεβαιώνουν ότι η αρχική ημερομηνία όπως και ο μήνας δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη. Στην καλύτερη περίπτωση η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί έως ότου το Σωματείο των Ηθοποιών (SAG-AFTRA) και η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA) καταλήξουν σε συμφωνία με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – αλλά τόσο η Ακαδημία Τηλεόρασης όσο και το Fox που έχει αναλάβει την τηλεοπτική μετάδοση, εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Πρόκειται για την πρώτη αναβολή των Βραβείων Emmy εδώ και 22 χρόνια (2001). Η Ακαδημία Τηλεόρασης και το CBS, που είχε αναλάβει τότε τη μετάδοση, προχώρησαν στην αναβολή της τελετής του 2001 από μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

