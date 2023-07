Πολιτική

Μητσοτάκης για Κυπριακό: Δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή λύση

Τι προτείνει ο έλληνας πρωθυπουργός για την επανένωση της μεγαλονήσου και ποιες οι πρωτοβουλίες που θα λάβει για το θέμα

«Αθήνα και Λευκωσία, Λευκωσία και Αθήνα, συνεχίζουν σε απόλυτο συντονισμό είτε σε επίπεδο ΕΕ, Ηνωμένων Εθνών και στο επίπεδο διμερών και πολυμερών επαφών μας να διεκδικούμε μια δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή λύση, διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αυτές οι αποφάσεις ήταν, είναι και θα παραμείνουν ο οδηγός μας. Στον 21ο αιώνα δεν γίνεται να παραμένει ανοιχτή αυτή η ιστορική πληγή που εξακολουθεί να αιμορραγεί σε μια ανεξάρτητη χώρα. Δεν μπορεί να είναι ανεκτή ούτε η παρουσία κατοχικού στρατού σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, ούτε το ξεπερασμένο σύστημα των εγγυήσεων του δικαιώματος επέμβασης τρίτων στις υποθέσεις του. Για αυτό και είναι εκτός ατζέντας συζήτησης κάθε διχοτομική σκέψη περί δύο κρατών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την συνάντησή τους.

«Είναι καιρός να ισχύσει σε ολόκληρο το νησί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ο μόνος τρόπος, όπως είπες, είναι να ξεκινήσουν και πάλι υπό την αιγίδα του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών οι διαπραγματεύσεις» πρόσθεσε.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε πιο στενά και για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα κείμενο το οποίο για πρώτη φορά εκφράζει την ετοιμότητα της ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στηρίζοντας αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία σε όλα τα στάδια και με όλα τα κατάλληλα μέσα» ανέφερε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι η διαφαινόμενη βελτίωση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι μια ευκαιρία την οποία θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε, υπό την προϋπόθεση να είναι σταδιακή και αναστρέψιμη. «Αυτές οι δύο λέξεις θα αποτελέσουν τον οδηγό σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι αλλά δεν είμαστε ταυτόχρονα αφελείς», είπε.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η συνεργασία των μεσογειακών χωρών θα είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και ευχαρίστησε την Κύπρο για την βοήθεια που προσέφερε στην Ελλάδα και τη δέσμευση να συμμετάσχει στην προσπάθεια αναδάσωσης της Ρόδου.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας καλωσορίζοντας του πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει το κόστος της αναδάσωσης των περιοχών που κάηκαν στη Ρόδο. Επίσης αφού μίλησε για μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση η οποία είχε στο επίκεντρο την έναρξη των συζητήσεων για το Κυπριακό, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις και οι επιδιώξεις των δύο χωρών είναι κοινές.

«Όσο κι αν κάποιοι είτε στην Αθήνα είτε στη Λευκωσία "βλέπουν" για δικούς τους λόγους διαφορές μεταξύ μας, οι στόχοι και οι επιδιώξεις μας είναι κοινοί, όπως και ο τρόπος και τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Τουρκία μετά τις εκλογές και καλωσορίζουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις της 'Αγκυρας για την επιθυμία ενίσχυσης των ευρωτουρκικών σχέσεων» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι είναι καθοριστικής σημασίας ο ρόλος του Έλληνα πρωθυπουργού στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

