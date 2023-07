Πολιτική

Μαρινάκης: Η προσφορά Πατούλη, ο Χαρδαλιάς και οι φωτιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα συμβεί με τους υποψηφίους που είχαν κατέβει με τον συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη.

-

«Οι πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως βρίσκονται σε ύφεση τόσο λόγω των αδιάκοπων προσπαθειών του επιχειρησιακού μηχανισμού όσο και της μερικής εξομάλυνσης των καιρικών συνθηκών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση καθώς η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τους οδηγίες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία μπορεί να δημιουργήσει εστία φωτιάς.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις φωτιές των τελευταίων ημερών επισημαίνοντας πως πάνω από 660 πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες 15 μέρες, σχεδόν σε όλη τη χώρα και μάλιστα υπό ακραίες συνθήκες.

Πρόσθεσε ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε πρόβλεψη ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, επιπέδου 5 για πέντε συνεχόμενες μέρες και σε τόσες περιοχές της χώρας επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είχε να αντιμετωπίσει καθημερινά 60-80 ενάρξεις πυρκαγιών.

«Η κλιματική κρίση είναι πλέον για τα καλά στη ζωή μας και οφείλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σε όλα τα επίπεδα, κατασταλτικά και προληπτικά για να μπορούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Για την καταγραφή των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές σε Ανατολική, Δυτική Αττική, Λουτράκι και Ρόδο ενώ ολοκληρώνονται και στην Μαγνησία.

Μάλιστα, στη Ρόδο και τη Μαγνησία, ενώ δεν είχε ελεγχθεί ακόμα το πύρινο μέτωπο, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ήταν στο πεδίο και έκαναν αυτοψίες.

Οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών ολοκληρώνονται σήμερα στη Μαγνήσια σε συνεργασία και με τον ΕΛΓΑ.

Η γρηγορότερη ολοκλήρωση των αυτοψιών και της καταγραφής σχετίζεται με την άμεση εφαρμογή των μέτρων της κρατικής αρωγής που έχουν ανακοινωθεί και αφορούν επιχειρηματίες, κτηνοτρόφους αγρότες και κατοικίες πολιτών».

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Καράμπα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «Ήδη από την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα γεγονότα. Οι όποιες ευθύνες διαπιστωθούν θα αποδοθούν στο ακέραιο.

Όπως διαβεβαίωσε και ο υπουργός, δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας στην 111 Πτέρυγα Μάχης. Η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες της κυβέρνησης, γι' αυτό άλλωστε διατάχθηκε ο έκτακτος επανέλεγχος και η επαναξιολόγηση των σχεδίων πυρασφάλειας».

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I ανακοίνωσε σήμερα την αναβάθμιση του αξιόχρεου του Ελληνικού Δημοσίου σε stable, δηλαδή: "με σταθερή προοπτική" (BBB-).

"Η ελληνική οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά, παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Το πρωτογενές ισοζύγιο έχει μετατραπεί σε πλεόνασμα και η αναλογία του δημόσιου χρέους έχει πέσει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα": αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μπορεί ο συγκεκριμένος οίκος να μην ανήκει στους αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο η εν λόγω αναβάθμισή της χώρας μας αποτελεί σημαντικό γεγονός για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί ανοίγει ο δρόμος των επενδύσεων για την Ιαπωνική αγορά, μια από τις πιο αναπτυγμένες και ισχυρές οικονομίες παγκοσμίως και

δεύτερον γιατί ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός μπορεί να λειτουργήσει ως "προάγγελος"» για μελλοντικές αναβαθμίσεις της χώρας μας».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Λευκωσία.

Αναλυτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Οι πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως βρίσκονται σε ύφεση, τόσο λόγων των αδιάκοπων προσπαθειών του επιχειρησιακού μηχανισμού, όσο και της μερικής εξομάλυνσης των καιρικών συνθηκών.

Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Καλούμε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία μπορεί να δημιουργήσει εστία φωτιάς.

Πάνω από 660 πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 15 μέρες, σχεδόν σε όλη τη χώρα και μάλιστα υπό ακραίες συνθήκες.

10 από αυτές και συγκεκριμένα στις περιοχές Δερβενοχώρια -Λουτράκι- Κουβαράς- Αίγιο—Λακωνία- Βοιωτία- Λαμία- Κάρυστος - Ρόδος- Νέα Αγχίαλος πήραν μεγάλες διαστάσεις.

Αν συγκρίνουμε μάλιστα το σύνολο των αντιπυρικών περιόδων της τελευταία δεκαπενταετίας, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου δηλαδή, ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε πρόβλεψη ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε κατάσταση συναγερμού (επιπέδου 5) για πέντε συνεχόμενες ημέρες και σε τόσες πολλές περιφέρειες. Το Πυροσβεστικό Σώμα καθημερινά είχε να αντιμετωπίσει 60 έως 80 ενάρξεις πυρκαγιών.

Η κλιματική κρίση είναι πλέον για τα καλά στη ζωή μας και οφείλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σε όλα τα επίπεδα, κατασταλτικά και προληπτικά, για να μπορούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο στην Διευχά της Χίου. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 90 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών προκειμένου να εκκενωθούν τα χωριά Διευχά και Κατάβαση. Η εκκένωση γίνεται προληπτικά, αφού δεν απειλείται προς το παρόν κάποιος οικισμός. Δίνεται η εντύπωση πως η πυρκαγιά θα ελεγχθεί άμεσα παρά τη δύσκολη μορφολογία του εδάφους και το γεγονός ότι ξέσπασε νυχτερινές ώρες και έπρεπε να ξημερώσει για να ξεκινήσουν τις ρίψεις τα εναέρια μέσα.

Στο ζήτημα των καταγραφών των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, όπως είναι ήδη γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές σε Ανατολική, Δυτική Αττική, Λουτράκι και Ρόδο ενώ ολοκληρώνονται και στην Μαγνησία.

Μάλιστα, στη Ρόδο και τη Μαγνησία, ενώ δεν είχε ελεγχθεί ακόμα το πύρινο μέτωπο, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ήταν στο πεδίο και έκαναν αυτοψίες.

Οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών ολοκληρώνονται σήμερα στη Μαγνήσια σε συνεργασία και με τον ΕΛΓΑ.

Η γρηγορότερη ολοκλήρωση των αυτοψιών και της καταγραφής σχετίζεται με την άμεση εφαρμογή των μέτρων της κρατικής αρωγής που έχουν ανακοινωθεί και αφορούν επιχειρηματίες, κτηνοτρόφους αγρότες και κατοικίες πολιτών. Οι διαδικασίες προχωρούν με ταχύτητα ώστε από τον Αύγουστο να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων μέτρων και η παροχή αποζημιώσεων με πρώτη το άνοιγμα της πλατφόρμας arogi.gov.gr τις επόμενες ημέρες.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Καράμπα και τα μέτρα Πυρασφάλειας στις ένοπλες Δυνάμεις, ήδη από την Παρασκευή ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα γεγονότα. Οι όποιες ευθύνες διαπιστωθούν θα αποδοθούν στο ακέραιο.

Όπως διαβεβαίωσε και ο Υπουργός, δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας στην 111 Πτέρυγα Μάχης. Η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, γι' αυτό άλλωστε διατάχθηκε ο έκτακτος επανέλεγχος και η επαναξιολόγηση των σχεδίων πυρασφάλειας.

Τα μέτρα πυρασφάλειας στις Μονάδες και στα στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι απόρροια των σχεδίων που εκπονούνται από τις Μονάδες και φυσικά ελέγχονται σε τακτικότατη βάση από τα προϊστάμενά τους κλιμάκια, ως προς την πληρότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Κάθε Μονάδα έχει διαφορετικά σχέδια και τρόπους αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί αυτή να έχει, αναφορικά με τη γεωγραφική θέση, τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τα αποθηκευμένα σε αυτές υλικά και πολλούς άλλους παράγοντες.

Τα μέτρα πυρασφάλειας ποικίλουν και διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.

Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των υλικών και μέσων που βρίσκονται στις Μονάδες και τα στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα μέτρα πυρασφάλειας δεν τηρούνται μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά συνεχώς και με απόλυτη συνέπεια από το σύνολο του προσωπικού.

Όλες οι μονάδες υφίστανται αξιολογήσεις από τους Προϊστάμενους σχηματισμούς, σε εξαμηνιαία ή και πιο τακτική βάση, όπου ένα από τα κύρια σημεία που αξιολογούνται είναι τα μέτρα και οι επιδόσεις της Μονάδας στον τομέα της πυρασφάλειας.

Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I ανακοίνωσε σήμερα την αναβάθμιση του αξιόχρεου του Ελληνικού Δημοσίου σε stable, δηλαδή: «με σταθερή προοπτική» (BBB-).

«Η ελληνική οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά, παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Το πρωτογενές ισοζύγιο έχει μετατραπεί σε πλεόνασμα και η αναλογία του δημόσιου χρέους έχει πέσει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα»: αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μπορεί ο συγκεκριμένος οίκος να μην ανήκει στους αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο η εν λόγω αναβάθμισή της χώρας μας αποτελεί σημαντικό γεγονός για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί ανοίγει ο δρόμος των επενδύσεων για την Ιαπωνική αγορά, μια από τις πιο αναπτυγμένες και ισχυρές οικονομίες παγκοσμίως και δεύτερον γιατί ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός μπορεί να λειτουργήσει ως «προάγγελος» για μελλοντικές αναβαθμίσεις της χώρας μας.

Αποδεικνύεται έμπρακτα, για ακόμα μια φορά, ότι η Ελλάδα, χάρη στις κινήσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, είναι ισχυρότερη από ποτέ οικονομικά και διπλωματικά.

'Αλλωστε, έχουν περάσει ακριβώς έξι μήνες από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία, όπου υπέγραψε κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας με τον Ιάπωνα ομόλογό του, ενώ συναντήθηκε με επενδυτές στο πλαίσιο στενότερης οικονομικής συνεργασίας με τη χώρα μας.

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και πρόκειται να συναντηθεί με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου και τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λέσβο για να παρευρεθεί στην παρουσίαση υποψηφιότητας του υποψήφιου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Αλκιβιάδη Στεφανή».

Η προσφορά του Γ. Πατούλη τόσο στο κόμμα όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν σημαντική

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος , σχετικά με την υποψηφιότητα του Νίκου Χαρδαλιά για την Περιφέρεια Αττικής και το τι θα συμβεί με την υποψηφιότητα του Γιώργου Πατούλη επεσήμανε ότι:

«Παρά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, η προσφορά του Γ. Πατούλη τόσο στο κόμμα όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν σημαντική και είμαστε σίγουροι ότι θα σεβαστεί την απόφαση αυτή και είναι αυτονόητο ότι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του θα συμπεριληφθούν στο νέο αυτό εγχείρημα υπό τον Νίκο Χαρδαλιά».

Σε συμπληρωματικές ερωτήσεις για πιθανή διαγραφή του κ. Πατούλη ή όποιο άλλο ενδεχόμενο, δεν θέλησε να προσθέσει κάτι παραπάνω.

Για τις πυρκαγιές και πώς επηρεάζεται ο Τουρισμός επεσήμανε πως «ζούμε μία νέα πραγματικότητα με πάρα πολλά νέα μέτωπα πυρκαγιών. 'Αλλη μία πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα είναι μία απολύτως ασφαλής χώρα» τόνισε επισημαίνοντας πως έγινε μια γιγάντια επιτυχημένη προσπάθεια απομάκρυνσης πολιτών στην περίπτωση της πυρκαγιάς της Ρόδου.

«Το σχέδιό μας για τον Τουρισμό σε όλη την Ελλάδα προχωράει κανονικά, η ελληνική φιλοξενία διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο και αυτό θα συνεχίσει», πρόσθεσε.

Για την περίπτωση του Φρέντι Μπελέρη, επεσήμανε ότι το ζήτημα είναι ύψιστης προτεραιότητας και γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα. «Το έχουμε θέσει σε ανώτατο επίπεδο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» τόνισε επισημαίνοντας πως θα σταλεί επιστολή και στο σύνολο των υπουργών εξωτερικών τη ΕΕ.

«Η Αλβανία οφείλει να σεβαστεί τους στοιχειώδεις κανόνες του κράτους Δικαίου», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα

Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήγει η προθεσμία

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε τέσσερις περιφέρειες