Πολιτική

Κλάπα για πτώση Canadair: Οι κυβερνήτες του πέθαναν για τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι αρχές, οι διαπιστώσεις και οι δεσμεύσεις της ανώτατης δικαστικού για τη θητεία της στο τιμόνι της δικαιοσύνης.

-

Στους δύο κυβερνήτες του πεσόντος αεροσκάφους καναντέρ της Πολεμικής Αεροποριας στην Κάρυστο, Χρήστο Μουλά και Περικλή Στεφανίδη επέλεξε να αναφερθεί η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα κατά την πρώτη επίσημη δήλωσή της μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της. Η κ. Κλάπα επισήμανε τον ηρωισμό των δύο στρατιωτικών και πραγματοποίησε μια επισκόπηση της κατάστασης της χώρας κατά τη στιγμή της εκλογής της, μιλώντας για ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή. Χαρακτήρισε τιμή και ευθύνη το λειτούργημά της και δήλωσε βέβαιη ότι το αίτημα των πολιτών για ορθή δικαιοσύνη θα ικανοποιηθεί στο μέγιστο εφικτό βαθμό.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Κλάπα:

«Η κατά τη συνταγματική επιταγή επιλογή μου στην κορυφαία θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου περιποιεί σε μένα εξαιρετική τιμή. Η έναρξη άσκησης των καθηκόντων μου συμπίπτει με τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, την ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή ευρύτατων περιοχών της πατρίδας μας, την εκκένωση οικισμών και την κατάκαυση εστιών και περιουσιών των συμπολιτών μας, παρά τις υπεράνθρωπες, τις ηρωϊκές προσπάθειες των μονάδων πυρόσβεσης και των εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια μίας τέτοιας επιχείρησης κατάσβεσης, στην περιοχή της Καρύστου, ο Χρήστος και ο Περικλής έδωσαν τη ζωή τους στη χώρα. Οι ανυπολόγιστες συνέπειες των πυρκαγιών σε βάρος της ζωής και της περιουσίας των πληγέντων συνανθρώπων μας επιτείνουν την τεράστια ευθύνη, την οποία εμπεριέχει το αξίωμα, το οποίο αναλαμβάνω να υπηρετήσω.

Είμαι πεπεισμένη ότι σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους μου, δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, όλων των βαθμίδων, άπαντες προσηλωμένοι στο καθήκον μας, ως εγγυητών των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, με τους ακαταπόνητους συνεργάτες μας, δικαστικούς υπαλλήλους και τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τους δικηγόρους της χώρας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή και αδύνατη προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιήσουμε, με τη συνδρομή της Πολιτείας, το επιτακτικό αίτημα της ορθής και έγκαιρης παροχής έννομης προστασίας, ως συμμόρφωση στις αρχές του Κράτους Δικαίου».



Ειδήσεις σήμερα

Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήγει η προθεσμία

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε τέσσερις περιφέρειες