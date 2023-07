Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής: Ο Πατούλης αποσύρει την υποψήφιότητά του

Ο Γιώργος Πατούλης απέσυρε επίσημα την υποψηφιότητα του για την Περιφέρεια Αττικής. Τι αναφερει σε ανακοίνωσή του.

Την απόφαση να μην κατέλθει ως υποψήφιος για περιφερειάρχης Αττικής στις εκλογές του Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Συγκεκριμένα ο νυν περιφερειάρχης Αττικής σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Όλα τα χρόνια της πολιτικής και αυτοδιοικητικής μου διαδρομής, στήριζα πάντα τις σωστές κυβερνητικές επιλογές, όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μάλιστα, ως Περιφερειάρχης Αττικής, συνεργάστηκα αποτελεσματικά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παράγοντας θετικό έργο προς όφελος των πολιτών της Αττικής.

Παραμένω πιστός στις αρχές και τις αξίες της παράταξης μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην καρδιά μου, δεν αποτελεί για μένα "σημαία ευκαιρίας" για προσωπική ανέλιξη. Δεν δημιούργησα ποτέ πρόβλημα στο κόμμα μου, δεν πρόκειται να δημιουργήσω ούτε τώρα.

Θέλω να τονίσω πως πάνω από όλα, σέβομαι τον κόσμο της παράταξής μου αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, που διαχρονικά με στηρίζουν στην πολιτική μου πορεία. Στην αυτοδιοικητική και επιστημονική μου διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, προτεραιότητά μου ήταν πάντα να βρίσκομαι διαρκώς, δίπλα στον πολίτη. Αυτό θα εξακολουθήσω να κάνω και στο μέλλον.

Αισθάνομαι περήφανος για το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική, το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός σοβαρού σχεδιασμού και μιας εξαιρετικής ομαδικής προσπάθειας.

Το έργο αυτό δεν πρέπει να μείνει στη μέση γι' αυτό στις εκλογές του Οκτωβρίου θα στηρίξω την επιλογή του κόμματός μου, ευελπιστώντας ότι τα επόμενα χρόνια, θα είναι κι αυτά περίοδος δημιουργίας για την Αττική».

