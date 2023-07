Κόσμος

Ολλανδία: Το Fremantle Highway καίγεται για πέμπτη ημέρα - Ρυμουλκήθηκε σε νέα τοποθεσία (εικόνες)

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NOS, η τοποθεσία αυτή επελέγη επίσης επειδή είναι πιο απομακρυσμένη από τη θαλάσσια κυκλοφορία σε σχέση με την προηγούμενη θέση του πλοίου

Το φλεγόμενο φορτηγό στα ανοικτά της Ολλανδίας το οποίο μεταφέρει πάνω από 3 χιλιάδες αυτοκίνητα, ανάμεσά τους, εκατοντάδες ηλεκτρικά, ρυμουλκήθηκε "χωρίς κανένα πρόβλημα" σε μια νέα προσωρινή θέση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που προσπαθούν να αποφύγουν μια οικολογική καταστροφή.

Η διαφυγή καπνού παρέμεινε "ελάχιστη", διευκρίνισε το ολλανδικό ινστιτούτο διαχείρισης των υδάτων (Rijkswaterstaat), πέντε και πλέον ημέρες αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά. "Δύο ρυμουλκά ξεκίνησαν το ταξίδι των 66 χιλιομέτρων χθες το απόγευμα και έφθασαν σε μια προσωρινή θέση γύρω στις 11:30 (12:30 ώρα Ελλάδας)," εξήγησε σε μια ανακοίνωση η κυβερνητική υπηρεσία.

Το φορτηγό βρίσκεται πλέον 16 χιλιόμετρα βόρεια των νησιών Σιέρμονικογκ και Άμελαντ. Τα συγκεκριμένα ολλανδικά νησιά βρίσκονται στα όρια ανάμεσα στη Θάλασσα του Βάντεν –μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με μεγάλη βιοποικιλότητα, πάνω από 10.000 θαλάσσια και χερσαία είδη– και τη Βόρεια Θάλασσα.

Statek Fremantle Highway od kilku dni plonie. Znajduje sie na nim 3783 samoch. osobowych z tego 500 elektrycznych. Nie wiadomo ile z nich uda sie ocalic lub czy statek nie zatonie, podobnie jak stalo sie to z samochodowcem Felicity Ace, ktory zatonal w podobnych okolicznosciach. pic.twitter.com/b84vn9Rvnj — PikusPOL ???? ??? (@pikus_pol) July 31, 2023

Η νέα τοποθεσία ανταποκρίνεται καλύτερα "στα διάφορα σενάρια και στις μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένονται", σύμφωνα με τις αρχές. Το πλοίο αναμένεται να ρίξει άγκυρα, και μια επιθεώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NOS, η τοποθεσία αυτή επελέγη επίσης επειδή είναι πιο απομακρυσμένη από τη θαλάσσια κυκλοφορία σε σχέση με την προηγούμενη θέση του πλοίου, 18 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Τερσκέλινγκ.

"Η ρυμούλκηση του πλοίου εκτυλίχθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα", ανέφερε το Rijkswaterstaat, προσθέτοντας πως ένα ευνοϊκό ρεύμα επέτρεψε στο πλοίο να πλεύσει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο στο δεύτερο τμήμα της διαδρομής. Πλοίο επέμβασης για την περίπτωση πετρελαϊκής ρύπανσης παραμένει σε μικρή απόσταση, σημείωσαν οι αρχές, που ελπίζουν ότι θα κατορθωθεί το φορτηγό να ρυμουλκηθεί σε λιμάνι.

Ο προορισμός εξαρτάται "από την κατάσταση πάνω στο σκάφος, τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα ενός λιμανιού με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις". Η ρυμούλκηση ξεκίνησε αργότερα απ΄ ό,τι αναμενόταν εξαιτίας ενός νοτιοδυτικού ανέμου που ωθούσε τον καπνό πάνω στο ρυμουλκό, εγείροντας κίνδυνο για την υγεία του πληρώματος.

Το φορτηγό υπό σημαία Παναμά μεταφέρει σύμφωνα με τη μεταφορική εταιρία K Line που ναύλωσε το σκάφος, 3.783 καινούρια αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων 498 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το φορτηγό 18.500 τόνων είχε αναχωρήσει από το γερμανικό λιμάνι Μπρέμερχαφεν και είχε ενδιάμεσο προορισμό το Πορτ Σαΐντ (Αίγυπτος). Από εκεί θα αναχωρούσε για τη Σιγκαπούρη, τον τελικό του προορισμό. Η αιτία της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης, παραμένει άγνωστη· εκτιμάται ωστόσο πως μπορεί να οφειλόταν στην μπαταρία κάποιου από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μετέφερε.

Ένα από τα 23 μέλη του πληρώματος του πλοίου έχασε τη ζωή του και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν -- τα περισσότερα από τα οποία στο μεταξύ πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ. Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς είχε ανασταλεί την Πέμπτη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος το σκάφος να αποσταθεροποιηθεί εξαιτίας της ποσότητας του νερού που εισερχόταν σε αυτό.

