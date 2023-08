Αθλητικά

Formula 1 - GP Βελγίου: θριαμβευτική νίκη Φερστάπεν και πρωτιά στην τηλεθέαση (εικόνες)

Η μεγάλη νίκη του Φερστάπεν στο 12ο Grand Prix του Βελγίου που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το 12Ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 30 Ιουλίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 8η συνεχόμενη νίκη του και 12η για τη Red Bull για τη φετινή σεζόν.

H FORMULA 1 πάτησε γκάζι και στην τηλεθέαση αφού η συναρπαστική δράση των μονοθέσιων κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 17,2% και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 3,4 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 45-54 κατέγραψε 30,3% ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 65%! Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό 15-24 το Grand Prix του Βελγίου κατέγραψε 17,6%.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του Λάντο Νόρις. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1657565/lando-norris-milaei-ston-pano-seitanidi-kai-tin-kamera-toy-ant1

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 12ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Grand Prix του Βελγίου ήταν ο 10ος θρίαμβος του Φερστάπεν σε 12 αγώνες μέσα στο 2023. Ο Ολλανδός πρωταθλητής κυριάρχησε στην πίστα του Σπα παρότι εκκινούσε από την 6η θέση. Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε τον Λεκλέρκ να κρατά την 1η θέση και τον Σάινθ πίσω του να μπλοκάρει τους τροχούς, να διασχίζει διαγώνια την πίστα και να στριμώχνει τον Πιάστρι στην εσωτερική καταστρέφοντας τον αγώνα και των δυο. Ο Αυστραλός εγκατέλειψε αμέσως, ενώ ο Ισπανός είχε τρύπα στο πλάι του μονοθέσιου και εγκατέλειψε στη μέση του αγώνα.

Πριν συμπληρωθεί ο 1ος γύρος, στο τέλος της ευθείας Κέμελ, ο Πέρεζ προσπέρασε το Λεκλέρκ και πήρε το προβάδισμα στον αγώνα. Ο Φερστάπεν είχε ανέβει 4ος και πίεζε τον Χάμιλτον. Δεν μπόρεσε, όμως, να περάσει εύκολα τη Mercedes και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί το DRS. Ο Ολλανδός ανέβασε ρυθμό, έφτασε και πέρασε τη Ferrari πριν μπει για πρώτη φορά στα πιτ. Οι πρώτοι είχαν όλοι εκκινήσει με τη μαλακή γόμα που πρωταγωνίστησε στον αγώνα.

Όλο αυτό το διάστημα ο Πέρεζ δεν κατάφερε να φτιάξει διαφορά, με αποτέλεσμα όταν ο Φερστάπεν πέρασε τον Λεκλέρκ να είναι μόλις στα 2.5 sec πίσω του. Στον 13ο γύρο ο Πέρεζ μπήκε στα πιτ και έβαλε τη μέση γόμα. Στον αμέσως επόμενο γύρο ακολούθησε ο Φερστάπεν. Βγαίνοντας η διαφορά ήταν σταθερή, αλλά ο Ολλανδός οδηγός τη «μάζεψε» γρήγορα και πέρασε μπροστά στον 17ο γύρο. Από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση, φτιάχνοντας μάλιστα μια διαφορά πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Ο Λεκλέρκ κατάφερε να κρατηθεί στην 3η θέση, κάνοντας διαχείριση της φθοράς των ελαστικών και της κατανάλωσης καυσίμου.

Ο Χάμιλτον περιορίστηκε στην 4η θέση χωρίς να μπορέσει ν’ ασκήσει πίεση στη Ferrari. Αντίστοιχα, όμως, δεν είχε πίεση από την Aston Martin του Αλόνσο. Ο Ράσελ κατάφερε να τερματίσει 6ος εκμεταλλευόμενος τις εγκαταλείψεις των Πιάστρι και Σάινθ. Νόρις, Οκόν και Τσουνότα συμπλήρωσαν την δεκάδα, σ’ έναν αγώνα που έγινε χαμός εκτός των 10 πρώτων θέσεων, με τους Άλμπον, Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Ρικιάρντο να πρωταγωνιστούν στις μάχες για θέση.

Στη βαθμολογία των οδηγών ο Φερστάπεν, που πήρε 33 βαθμούς (ο Χάμιλτον πέτυχε τον ταχύτερο γύρο) αυτό το Σαββατοκύριακο, διεύρυνε το προβάδισμά του (314β) από τον δεύτερο Πέρεζ (189β). Στην 3η θέση είναι ο Αλόνσο (149β) βρίσκεται έναν βαθμό μπροστά από το Χάμιλτον (148). Αντίστοιχα, η RBR έφτασε τους 503 βαθμούς και έχει υπερδιπλάσιους από τη δεύτερη Mercedes (247) που πιέζεται από Aston Martin (196) και Ferrari (191).

Η τελική κατάταξη του 12ου Grand Prix στο Βέλγιο έχει ως εξής:

Δείτε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Grand Prix στο Βέλγιο που είχε ως αποτέλεσμα άλλη μία θριαμβευτική νίκη του Μαξ Φερστάπεν εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1657600/10os-thriambos-toy-verstappen-se-12-agones-mesa-sto-2023

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Πέρεζ και Λεκλέρκ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1657584/oi-diloseis-ton-leclerc-perez-verstappen

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 27 Αυγούστου, στις 16:00, στην Ολλανδία, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 12ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

