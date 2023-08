Κόσμος

Πλημμύρες στο Πεκίνο: Αυξάνονται συνεχώς νεκροί και αγνοούμενοι

Άγνωστο το πού θα φτάσει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων της καταρρακτώδους βροχής, η οποία πλήττει την κινεζική πρωτεύουσα

Καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το Πεκίνο και τα περίχωρά του από το Σάββατο προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με νεότερο, βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Μέσα σε μόλις 40 ώρες, στην πρωτεύουσα της Κίνας καταγράφηκε βροχόπτωση ίση με αυτή που κατά μέσον όρο σημειώνεται ολόκληρο τον Ιούλιο.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα έκανε λόγο για δυο νεκρούς στην εν μέρει ορεινή περιοχή Μεντούγκου (δυτικά), η οποία είναι ανάμεσα σε αυτές που επλήγησαν περισσότερο.

