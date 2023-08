Κοινωνία

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά από ληστεία σε τράπεζα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικός πυροβόλησε ύποπτο, όταν αυτός του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 στον Κολωνό.

Αρχικά αστυνομικοί έλαβαν σήμα για ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας και έσπευσαν στο σημείο.

Λίγο αργότερα εντόπισαν ύποπτο στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Παλαμηδίου και προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος επιτέθηκε στους αστυνομικούς με μαχαίρι κι ένας από αυτούς τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

