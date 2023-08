ΗΠΑ –Τράμπ: Παρά τις διώξεις “σαρώνει” για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα

Κόσμος

Πώς ακριβώς ο Αμερικανός μετέτρεψε το ελάττωμα σε προτέρημα και έπεισε τους αναποφάσιστους ρεπουμπλικανούς ακριβώς λόγω των διώξεών του;

Όσο αυξάνονται οι δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ τόσο πιο πολύ μοιάζει, παραδόξως, να έλκει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους και να επιβάλλεται ως νικητής των προκριματικών εκλογών του κόμματος για το χρίσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

“Είμαι ο πρώτος άνθρωπος εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που γίνεται πιο δημοφιλής”, δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ από την Άιοβα.

Παρά το γεγονός ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του 77χρονου δισεκατομμυριούχου σε δύο υποθέσεις, ενώ κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος σε ακόμη δύο, η δημοφιλία του παραμένει αλώβητη: Από τον Μάρτιο, όταν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Τραμπ για την υπόθεση χρηματισμού μιας ηθοποιού ταινιών πορνό πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016, παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Μάλιστα η διαφορά του με τον δεύτερο πιο δημοφιλή υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, παραμένει μεγάλη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα και πραγματοποιήθηκε για την εφημερίδα New York Times και το Siena College, ο πρώην πρόεδρος προηγείται κατά 37 μονάδες του ΝτεΣάντις.

Ωστόσο οι δικαστικές περιπέτειες του Τραμπ συνεχώς αυξάνονται τους τελευταίους μήνες.

Αφού καταδικάστηκε τον Μάιο από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για σεξουαλική επίθεση το 1996, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Κοινοί εχθροί

Είναι ακόμη νωρίς και είναι πιθανό να υπάρξουν διάφορες εκπλήξεις στην εκστρατεία για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος πριν τις πρώτες ψηφοφορίες που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές του 2024, όμως μια ριζική στροφή των υποστηρικτών του Τραμπ θα ήταν πρωτοφανής στην πρόσφατη πολιτική ιστορία.

Σύμφωνα με ειδικούς, η δημοτικότητα του Τραμπ εξηγείται κυρίως από την ικανότητά του να απευθύνεται στις λαϊκές, εργατικές τάξεις, που αισθάνονται παραμελημένες από την κυβέρνηση και τις “ελίτ”.

“Οι εμπορικές συμφωνίες, η ελεύθερη κυκλοφορία, οι ατελείωτοι πόλεμοι και η παγκοσμιοποίηση έχουν αφήσει πολλούς Αμερικανούς εργάτες χωρίς δουλειά και χωρίς σοβαρές προοπτικές για το μέλλον”, εκτίμησε ο Μάικλ Ο’ Νιλ της νομικής συντηρητικής ένωσης Landmark Legal Foundation.

“Ο Τραμπ δίνει φωνή σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων”, πρόσθεσε. “Οι υποστηρικτές του θεωρούν τον Τραμπ έναν αντικομφορμιστή, που δεν υπακούει στις ελίτ και προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει στους Αμερικανούς μια καλύτερη ζωή”, εκτίμησε.

Για τον Ντέιβιντ Γκρίνμπεργκ, καθηγητή Δημοσιογραφίας και Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Rutgers, ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του κατάφεραν να ενισχύσουν τη συνοχή τους έναντι “σε μια ομάδα κοινών εχθρών”, στους οποίους περιλαμβάνονται πλέον και δικαστικοί.

“Κατά συνέπεια, όταν απαγγέλλονται κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, για αυτούς (σ.σ. τους υποστηρικτές του) αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι ο δικός τους τύπος, ο πρωταθλητής τους γίνεται στόχος δυνάμεων στις οποίες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη”, υπογράμμισε.

“Έλεγχος του αφηγήματος”

Ο Τραμπ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021 αφού έγινε στόχος στη διάρκεια της θητείας του δύο διαδικασιών αποπομπής: μία για τις πιέσεις που άσκησε στην Ουκρανία προκειμένου να παραδώσει στοιχεία που θα έβλαπταν τον Τζο Μπάιντεν και μία άλλη για τον ρόλο του στην επίθεση στο Καπιτώλιο.

Και στις δύο περιπτώσεις απέφυγε την αποπομπή χάρη στην πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Όμως πολλοί υποστηρικτές του έχουν καταδικαστεί για τις υποθέσεις αυτές, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας του 2016 και ο προσωπικός του δικηγόρος.

Η εταιρεία του, η Trump Organization, καταδικάστηκε τον Ιανουάριο σε πρόστιμο 1,6 εκατ. δολαρίων για οικονομικές ατασθαλίες, ενώ αναμένεται νέα αστική δίκη το φθινόπωρο για την ίδια υπόθεση.

Παράλληλα εναντίον του πρώην προέδρου ενδέχεται να απαγγελθούν σύντομα κατηγορίες στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής έρευνας, υπό τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, για τις απόπειρές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και μιας έρευνας στη Τζόρτζια για τις πιέσεις που φέρεται να άσκησε προκειμένου να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών στην πολιτεία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν να απορρίπτουν όλες αυτές τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για “κυνήγι μαγισσών”.

Με κάποια επιτυχία μάλιστα. “Ο Τραμπ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον έλεγχο του αφηγήματος”, παραδέχθηκε η Αμάνι Ουέλς- Ονιόχα, πολιτική αναλύτρια μιας ομάδας Δημοκρατικών.

