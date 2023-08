Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία – Διαψεύδει το Κίεβο

Η Ρωσία αντιμετωπίζει επιθέσεις σε διάφορα μέτωπα, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες κτήριο στην επιχειρηματική συνοικία της Μόσχας

Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών εναντίον ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα υποστηρίζει πως απέτρεψε η Ρωσία, με την Ουκρανία από την πλευρά της να διαψεύδει ότι προέβη σε επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων.

«Τη νύχτα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να επιτεθούν με τρία θαλάσσια drones στα ‘Σεργκέι Κότοφ’ και ‘Βασίλι Μπίκοφ’, περιπολικά του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Τρίτη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο πλοία έλεγχαν τη ναυσιπλοΐα σε απόσταση 340 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Σεβαστούπολης και θα συνεχίσουν την αποστολή τους.

Αργότερα, στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε πως πολεμικά πλοία κατέστρεψαν άλλα τρία θαλάσσια drones που είχαν στόχο εμπορικά σκάφη. «Στη διάρκεια της νύχτας, το καθεστώς του Κιέβου αποπειράθηκε μια τρομοκρατική επίθεση με τρία ημιυποβρύχια μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Βοσπόρου στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ωστόσο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε πως το Κίεβο δεν επιτέθηκε ούτε θα επιτεθεί σε εμπορικά σκάφη, ούτε σε οποιαδήποτε άλλα μη στρατιωτικά αντικείμενα στη Μαύρη Θάλασσα και υποστήριξε πως οι ρωσικές δηλώσεις αποτελούν «προϊόν φαντασίας». «Αναμφίβολα τέτοιες δηλώσεις από Ρώσους αξιωματούχους αποτελούν προϊόν φαντασίας και δεν περιέχουν ούτε ψήγμα αλήθειας. Η Ουκρανία δεν επιτέθηκε, δεν επιτίθεται και δεν θα επιτεθεί σε εμπορικά σκάφη ούτε σε οποιουσδήποτε άλλους μη στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο Reuters ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει δηλώσει πως θα αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πλοία αποπλέουν από ουκρανικά λιμάνια ή καταπλέουν σ’ αυτά ως στόχους, μετά την εκπνοή, τον περασμένο μήνα, της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ συμφωνίας που επέτρεπε τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Το Κίεβο είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να στοχοθετήσει τη ναυτική βάση της Ρωσίας στην Κριμαία και τη γέφυρα που έχει κατασκευάσει η Μόσχα ανάμεσα στη Ρωσία και την ουκρανική χερσόνησο, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει επιθέσεις σε διάφορα μέτωπα, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες κτήριο στην επιχειρηματική συνοικία της Μόσχας, στο οποίο στεγάζονται τρία υπουργεία της ρωσικής κυβέρνησης.

