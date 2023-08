Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού . Πώς θα υποβάλλετε ένσταση κατά των αποτελεσμάτων

-







Αναρτήθηκαν σήμερα στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων, καθώς και το Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2023- 2024 για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 10:00 μέχρι και την Παρασκευή 4 Αυγούστου και ώρα 15:00.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Η ηλεκτρονική διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει για 12 μήνες. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Β. Εύβοιας και της νήσου Σάμου έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, ενώ, επιπλέον, προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2023 έως 14.01.2024) και του Πάσχα (από 26.04.2024 έως 12.05.2024). Η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για τους πολυτέκνους. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα