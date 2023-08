Πολιτική

Κικίλιας για εμπρηστές: Πολλαπλασιασμός των προστίμων

Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας για την αύξηση στα πρόστιμα για τους εμπρηστές.

Στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν όλο τον Ιούλιο, στην αύξηση των προστίμων για τους εμπρηστές αλλά και στις προτεραιότητες για την Πολιτική Προστασία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στον Τ/Σ ΣΚΑΪ.

«Από 1η Ιουλίου αντιμετωπίσαμε 1.470 πυρκαγιές», τόνισε ο κ. Κικίλιας, προαναγγέλλοντας ακόμα και εκατονταπλασιασμό των προστίμων για τους εμπρηστές, ενδεχόμενο «επιστράτευσης» δορυφόρων για παρακολούθηση έκτακτων περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλα με τις νέες προσλήψεις πυροσβεστών το φθινόπωρο.

Ο υπουργός επιπρόσθετα έκανε λόγο για 117 συλλήψεις για εμπρησμό από την αρχή του 2023, 107 από αμέλεια και 10 με πρόθεση.

Ερωτηθείς αν τα πρόστιμα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια θα προσεγγίζουν τα 30.000 ευρώ όπως για την κακοποίηση ζώων, απάντησε ότι «τα πρόστιμα θα πολλαπλασιαστούν, και θα φτάσουν στα επίπεδα των προστίμων κακοποίησης των ζώων. Μιλάμε δεκαπλασιασμό, εικοσαπλασιασμό, εκατονταπλασιασμό αν χρειαστεί». «Το μέτρο για αυτούς τους λίγους που βασάνιζαν τα ζώα λειτούργησε» σημείωσε ο κ. Κικίλιας. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολλούς, έναντι εκείνων των λίγων που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μας, την περιουσία μας την οικολογία», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις προτεραιότητες για την Πολιτική Προστασία ο κ. Κικίλιας είπε: «Προτεραιότητες είναι η πρόσληψη πυροσβεστών και δασοκομάντος που θα γίνουν το φθινόπωρο, ένα ομογενοποιημένο σύγχρονο σύστημα που θα βοηθήσει στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση όπως και η αναβάθμιση των επικοινωνιών» επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της χρήσης δορυφόρων που θα δίνουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για όποια έκτακτη κατάσταση έχει προκύψει.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δυστυχώς την αντιμετωπίζουμε καθημερινά, όλες οι χώρες της Μεσογείου, με ακραίες καιρικές συνθήκες», τόνισε χαρακτηριστικά.

