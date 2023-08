Πολιτική

Δένδιας: αύξηση του πτητικού επιδόματος των πιλότων εναέριων μέσων πυρόσβεσης (εικόνες)

Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την διάρκεια επίσκεψης στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης άμεσα για την αύξηση του πτητικού επιδόματος των χειριστών των εναερίων μέσων πυρόσβεσης γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή επίσκεψη του στην 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (355 ΜΤΜ) της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα.

Όπως είπε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού προς τούτο είχε ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο τρεις ώρες πριν από το δυστύχημα στην Κάρυστο.

Παράλληλα εξήρε το έργο των πληρωμάτων των πυροσβεστικών αεροσκαφών λέγοντας ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή που απαιτεί επαγγελματισμό, απαιτεί γενναιότητα και απαιτεί αυταπάρνηση. "Αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις προχθές με τον θάνατο του Σμηναγού Χρήστου Μουλά και του Ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη εν ώρα καθήκοντος στην Εύβοια".

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε για άλλη μία φορά τα συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των Ελλήνων προς τις οικογένειες των δύο χειριστών κάνοντας παράλληλα ονομαστική μνεία στους 19 ιπταμένους που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος από το 1977 μέχρι σήμερα.

Τους τιμάμε και δεν τους ξεχνάμε. Ο Ιωάννης Μεθενίτης, ο Μηνάς Ατσαλάκης, ο Δημήτριος Διάνος, ο Αθανάσιος Μπεσλεμές, Στέφανος Κουρέλιας, Στέργιος Κωτούλας, Μιχαήλ Ζιώτας, Χαράλαμπος Λιάσκος, Νικόλαος Γεωργίου, Χαράλαμπος, Σκαμαγκούλης, Ιωάννης, Επιτροπάκης Στυλιανός Κελετσέκης, Κωνσταντίνος Παλαμιώτης, Ιωάννης Μυλωνάς, Ιωάννης Σκαρασάββας, Δημήτριος Στοϊλίδης, Ιωάννης Χατζούδης και βέβαια ο Χρήστος Μουλάς και ο Περικλής Στεφανίδης, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε την υποστήριξη της πολιτείας και υπενθύμισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για την έναρξη των διαδικασιών για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων για την προμήθεια των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-515 και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων CL-415 που θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό, όπως χαρακτηριστικά είπε.

