ΕΦΚΑ - ΣτΕ: Απορρίφθηκε η προσφυγή των συνταξιούχων για τα αναδρομικά

Το σκεπτικό της απόφασης του Ά τμήματος του Ανωτάτου δικαστηρίου

Έχασαν τη δικαστική μάχη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) οι οποίοι διεκδικούσαν την καταβολή αναδρομικών από το 2016 και μετά που αφορούν σε περικοπές/μειώσεις επικουρικών συντάξεων, δώρων και επιδομάτων.

Το ζήτημα απασχόλησε την επταμελή σύνθεση του Ά τμήματος του Aνωτάτου δικαστηρίου μετά από προδικαστικό ερώτημα του Πρωτοδικείου της Αθήνας και αφορά περίπου 16 χιλιάδες συνταξιούχους.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης με την υπ’αρίθμ. 1342/2023 απόφαση έκριναν ότι «δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση» για αναδρομικά επικουρικών συντάξεων δώρων και επιδομάτων από 12.5.2016 και μετά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού συστήματος του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016).

Το σκεπτικό

Μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι: «δεν καταβάλλονται, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος του ν. 4387/2016, τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που είχαν καταργηθεί με το άρ. πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 και των οποίων η κατάργηση κρίθηκε αντισυνταγματική με τις Σ.τ.Ε. 2287-2288/2015 Ολομ. Δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση για τις παροχές αυτές για τον μετά την 12.5.2016 χρόνο, ανεξάρτητα από το ακυρωτικό αποτέλεσμα των 1889-1991/2019 αποφάσεων του Σ.τ.Ε.».

Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας «δεν προβλέπονται υπό το νέο ασφαλιστικό σύστημα του ν. 4387/2016 από 12.5.2016 και εφεξής ούτε καταβάλλονται κατά τον, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων», σύμφωνα με την naftemporiki.gr

Επιπλέον, στο σκεπτικό των ανώτατων δικαστών υπογραμμίζεται ότι «το ακυρωτικό αποτέλεσμα των 1889-1891/2019 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν επάγεται ως συνέπεια να καθίστανται αγώγιμες αξιώσεις κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α.) των παλαιών συνταξιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και τα δώρα εορτών για τον μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 χρόνο, ανεξάρτητα αν οι αξιώσεις αυτές επιδιώκονται με αγωγές ασκηθείσες πριν ή μετά τις 4.10.2019».

Από την πλευρά τους οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές και πως έχουν γίνει παράνομα.

