Πρέσβης ΗΠΑ στην Κύπρο: Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών

Τι δήλωσε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο για τις διμερείς σχέσεις αλλά και το Κυπριακό.

Συνάντηση με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο Julie Fisher είχε σήμερα η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε εκατέρωθεν η σημαντική ώθηση στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ και η σημασία της συνεργασίας, τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε τη σημασία της κοινοβουλευτικής διάστασης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ και, στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα ενόψει προσεχούς επίσκεψης της κ. Δημητρίου στις ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τις εν εξελίξει προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας το ορόσημο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράμμισε την ανάγκη όπως ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία, ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου διακόπηκαν και να τερματιστούν οι εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικότερα στην Αμμόχωστο. Εξέφρασε δε την ελπίδα, όπως η προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και η προοπτική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)-Τουρκίας, τηρουμένης της αιρεσιμότητας, επενεργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. Μια τέτοια εξέλιξη, ανέφερε η κ. Δημητρίου, θα επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τις σημαντικές δυνατότητες που διαθέτει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, ειδικότερα σε αυτούς της οικονομίας και της ενέργειας, προς όφελος της χώρας και του λαού της, αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κα Fisher επαναβεβαίωσε τη στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, εντός των παραμέτρων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προς επίλυση του Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, καθώς και τη στήριξη της χώρας της όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και ΕΕ-Τουρκίας.

Εξάλλου, κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν εκκρεμούντα νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες. Τέλος, η Αμερικανίδα Πρέσβης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής για τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στις ΗΠΑ (Visa Waiver Program).

