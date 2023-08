Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “έκλεισε” τον Τζάκσον Πορόσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την απόκτηση του Νικολάς Φρέιρε, ο Ολυμπιακός προχωράει στη μεταγραφή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού.

-

Μετά την απόκτηση του Νικολάς Φρέιρε, ο Ολυμπιακός προχωράει στη μεταγραφή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, κλείνοντας τον διεθνή στόπερ από τον Ισημερινό, Τζάκσον Πορόσο.

Ο 23χρονος αμυντικός ανήκει στην Τρουά με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027. Την Τετάρτη (2/8, 11:20) αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός θα τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία του με τη γαλλική ομάδα θα συμπεριληφθεί κι οψιόν αγοράς.

Την περσινή σεζόν έπαιξε συνολικά 22 φορές στη Ligue 1 με απολογισμό δύο γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο