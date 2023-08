Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Τα θέματα που συζητήθηκαν

Η πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά τις εκλογές συγκλήθηκε στη σκιά των πρόσφατων πυρκαγιών και της κατεπείγουσας ΕΔΕ που διατάχθηκε για τις εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης στην Αγχίαλο.

Λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα, η διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος και η επικαιροποίηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας «ΑΙΓΙΣ», ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Μητσοτάκης: Ασφαλής χώρα η Ελλάδα

Να επιλέξουν την Ελλάδα και τη Ρόδο για τις διακοπές τους κάλεσε τους Βρετανούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας μέσω πρωινής συνέντευξης στη δημοφιλή εκπομπή του ITV ‘Good Morning Britain’ πως η χώρα παραμένει ένας «απολύτως ασφαλής» προορισμός.

Ανακοίνωσε επίσης πως για όσους είδαν τις διακοπές τους στη Ρόδο να διακόπτονται νωρίς λόγω των πυρκαγιών, η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών την ερχόμενη άνοιξη ή φθινόπωρο, ώστε να ξαναπάνε στο νησί.

