Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Νίκη της Σουηδίας επί της Αργεντινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σουηδία στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, σ' έναν αγώνα που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί και... πρόωρος τελικός.

-

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Σουηδίας προκρίθηκε στις «16» του Μουντιάλ 2023, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Στην τελευταία αναμέτρηση για τους ομίλους της διοργάνωσης, οι Ευρωπαίες νίκησαν με 2-0 την Αργεντινή, που αποκλείσθηκε από την συνέχεια.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι Σκανδιναβές άνοιξαν το σκορ στο 66ο λεπτό με κεφαλιά της Ρεμπέκα Μπλόμκβιστ, ενώ στο 90` η Ελίν Ρούμπενσον «σφράγισε» με πέναλτι την νίκη της Σουηδίας, που θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ για μία θέση στα προημιτελικά, σ' έναν αγώνα που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί και... πρόωρος τελικός.

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010

Καρκίνος: Eπαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους, δεν πειράζει τα υγιή κύτταρα