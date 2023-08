Πολιτική

Κυπριακό: Μητσοτάκης και Δημητρίου συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρέθηκε και η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο

-

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι νεότερες εξελίξεις στο Κυπριακό, οι κοινές προκλήσεις και η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν κατά τη συνάντησής τους.

Ειδική αναφορά έγινε στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, ιδιαίτερα στη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για την εφοδιαστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τη διαρκή συνεργασία μεταξύ της ΝΔ και του ΔΗΣΥ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και για τους βέλτιστους τρόπους προώθησης των θέσεων τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010

Καρκίνος: Eπαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους, δεν πειράζει τα υγιή κύτταρα