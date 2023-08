Κοινωνία

Γκύζη: Διακίνηση μεταναστών με νοικιασμένα αυτοκίνητα

Χειροπέδες σε 65χρονηγια συνέργεια σε παράνομη προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Μία 65χρονη ελληνικής υπηκοότητας, η οποία φέρεται ως η προμηθεύτρια αυτοκινήτων σε κύκλωμα διακινητών παράνομων μεταναστών, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην περιοχή του Γκύζη, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στην παράνομη προώθηση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, τελεσθείσα με κερδοσκοπία, κατά συρροή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 65χρονη μίσθωνε αυτοκίνητα από εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων και τα παρέδιδε σε συνεργούς της, προκειμένου να μεταβούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα και να παραλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών, τους οποίους μετέφεραν έναντι αμοιβής στο εσωτερικό την χώρας.

Σημειώνεται ότι οι διακινητές απέφευγαν τη διέλευση από κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δε συμμορφώνονταν στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και προέβαιναν σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες άλλων αυτοκινήτων.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

