Πατούλης: Στην Αττική έγινε έργο που δεν αμφισβητείται

Απάντηση σε επικρίσεις για την περίοδο της διοίκησης του στην μεγαλύτερη περιφερειακή διοίκηση της χώρας δίνει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, απαντώντας σε επικριτικά για τον Γιώργο Πατούλη σχόλια στελεχών κομμάτων της αντιπολίτευσης, σχετικά με όσα έγιναν στην Περιφέρεια τα προηγούμενα 4 χρόνια, παρήχθη έργο και μάλιστα τόσο σημαντικό που ωφελούνται όλοι από αυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττιικής:

«Σε σημερινές δημόσιες τοποθετήσεις τους σε ΜΜΕ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, προέβησαν σε αστήρικτες τοποθετήσεις σχετικά με το έργο που έχει γίνει στην Περιφέρεια Αττικής από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, καθώς και για την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, στην Περιφέρεια Αττικής, από το Σεπτέμβριο του 2019 ως σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σημαντικό έργο, το οποίο αλλάζει προς το καλύτερο τη ζωή και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών κι επισκεπτών. Στηρίζει τη δύσκολη καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Δίνει λύσεις σε ζητήματα που μας ταλαιπωρούσαν δεκαετίες. Ενώ ενισχύει σημαντικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αττικής. Στο διάστημα αυτό, υλοποιήθηκαν πάνω από 2.000 μεγάλα και μικρά έργα, σε όλη την Αττική.

Δεύτερον, η σημερινή οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, από ότι ήταν το 2019. Η σημερινή Διοίκηση όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, βρήκε στο ταμείο λιγότερα από 350 εκ. ευρώ και ανειλημμένες υποχρεώσεις, που ξεπερνούσαν το 1,5 δις. Στο διάστημα που μεσολάβησε, παρά την πανδημία αλλά και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, δεν υπήρξε ούτε μια μέρα που να μην δουλεύουν εργοτάξια έργων στην Αττική, ή να μην λειτουργούν κρίσιμες κοινωνικές δομές που υποστήριζαν την δύσκολη καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Όλο αυτό το διάστημα, βρισκόμαστε διαρκώς, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, διαρκώς δίπλα στον πολίτη.

Τρίτον, από το 2019 ως σήμερα διεκδικήθηκαν με επιτυχία χρηματοδοτήσεις άνω των 2,5 δις ευρώ, για να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που ταλαιπωρούσαν για πολλά χρόνια τους πολίτες. Εξασφαλίστηκαν πόροι από το ΕΣΠΑ κι άλλες ευρωπαϊκές πηγές, που εγγυούνται ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι για την Αττική, περίοδος ανάπτυξης και δημιουργικής ανασυγκρότησης. Αυξήσαμε κατά 50% τους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, φτάνοντας στο 1,5 δις ευρώ. Όσοι μιλούν για χρεοκοπία της Περιφέρειας Αττικής, ζουν σε άλλο πλανήτη.

Τέταρτον, όλες οι αποφάσεις και αναθέσεις που έγιναν την περίοδο της Διοίκησης Πατούλη, υλοποιήθηκαν αφού πρώτα πέρασαν από τον έλεγχο όλων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Κράτους. Η διαφάνεια και η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου διαχείρισης της σημερινής διοίκησης.

Τέλος, όσοι ισχυρίζονται πως δεν έχει γίνει έργο στην Περιφέρεια Αττικής από τη διοίκηση Πατούλη, τους προκαλούμε να κάνουμε μαζί μια βόλτα σε κάθε Δήμο του Λεκανοπεδίου , για να διαπιστώσουν ότι:

Υλοποιούνται μεγάλες αστικές παρεμβάσεις κι αναπλάσεις, που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα όλης της Αττικής.

Ενισχύθηκαν κοινωνικές υποδομές και προγράμματα, για να υποστηριχθούν δεκάδες χιλιάδες ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Στηρίξαμε τις τοπικές επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας.

Αναβαθμίζονται διαρκώς κι ενισχύονται με προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, οι δημόσιες δομές υγείας. Ενώ και το ΕΚΑΒ ενισχύει το στόλο του με χρήματα από το ΕΣΠΑ

Ολοκληρώνονται έργα που προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Δίκτυο αποχέτευσης άνω των 1500 χλμ και 4 νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων ενισχύουν την επίτευξη του στόχου μας.

Δημιουργούνται νέες και εκσυγχρονίζονται ριζικά υφιστάμενες Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδομές. Επενδύονται σημαντικά ποσά στον αθλητισμό και την ενίσχυση του brand ATTICA.

Θωρακίζουμε την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, με δεκάδες νέα αντιπλημμυρικά έργα.

Ενισχύθηκε η οδική ασφάλεια με παρεμβάσεις ουσίας σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας κι ασφαλτοστρώθηκαν μετά από πολλά χρόνια, οδικοί άξονες επιφάνειας άνω των 3 εκ. τετραγωνικών μέτρων.

Γίνεται μια συστηματική στροφή στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Επενδύουμε στη νέα γενιά, δημιουργώντας σύγχρονες σχολικές υποδομές, νέους αθλητικούς χώρους, παρέχοντας υποτροφίες που επιβραβεύουν την αριστεία.

Δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον, για να προσελκύσουμε επενδύσεις.

Στηρίζουμε την τοπική παραγωγή και αναβαθμίζουμε διαρκώς το τουριστικό μας προϊόν.

Όλα όσα έγιναν αυτά τα 4 περίπου χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής, σε συνδυασμό με τις μεγάλες παρεμβάσεις κι έργα υποδομών που υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Λεκανοπέδιο, αλλάζουν την Αττική.

Από το έργο που έγινε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια από τη διοίκηση Πατούλη, η Αττική κερδίζει. Και μαζί της, κερδίζουμε όλοι μας».





