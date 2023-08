Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Που εντοπίστηκε το επίκεντρο της δόνησης.

Ακόμη μια νυχτερινή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Κρήτη, αυξάνοντας την προσοχή των ειδικών για την δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο σεισμός ήταν έντασης 4,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ και χαρακτηρίζεται ως "ασθενής".

Καταγράφηκε στις 05:18, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, 32 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της κοινότητας Γουδουρά (Λασίθι, ανατολική Κρήτη), ή 424 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας,

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 34,7 χιλιόμετρα.

