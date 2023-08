Κοινωνία

Τροχαίο - Ποσειδώνος: ανατροπή οχήματος με εγκλωβισμό του οδηγού (εικόνες)

Πώς ανατράπηκε το όχημα και εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό ένα άτομο, κινητοποιώντας ΕΚΑΒ και τροχαία για τον απεγκλωβισμό του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη στον Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τη Τροχαίας, το ατύχημα σημειώθηκε στη λωρίδα προς Πειραιά στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο, και μετά από την κλήση και έλευση των υπευθύνων (Τροχαία, ΕΚΑΒ) η παραμονή του στο οδόστρωμα έχει προκαλέσει αντίκτυπο καθυστέρησης στην κίνηση και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Είναι άγνωστο υπό ποιες συνθήκες και με ποιες υπαιτιότητες σημειώθηκε το ατύχημα, πάντως προκάλεσε ανατροπή του οχήματος, μέσα στο οποίο έγινε και ο εγκλωβισμός, όπως φαίνεται και στις εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Άγνωστη παραμένει επίσης προς το παρόν, η υγεία και ακεραιότητα του εγκλωβισμένου επιβάτη, αλλά και η τυχόν εμπλοκή και τραυματισμός άλλων ατόμων.

