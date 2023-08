Οικονομία

Σπανάκης: Ευνοϊκή ρύθμιση για συνταξιούχους που εργάζονται και ασφαλισμένους με χρέη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Εργασίας για το νέο πλαίσιο αναφορικά με οφειλέτες στα Ταμεία που δεν μπορούν να βγουν στην σύνταξη, αλλά και τις αλλαγές για εργαζόμενους συνταξιούχους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναφερόμενος στο θέμα της κατασκήνωσης για ανάπηρα παιδιά στην Αμφιλοχία, ο Βασίλης Σπανάκης είπε ότι οι καταγγελίες θα ελεγχθούν και θα υπάρξουν οι δέουσες κυρώσεις, εφόσον προκύψουν ευθύνες.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στην αναμενόμενη ρύθμιση για συνταξιοδότηση όσων έχουν μεγάλες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, αναφέροντας ότι «στόχος είναι να διευκολυνθούν όσοι έχουν οφειλές στα Ταμεία να βγουν στην σύνταξη. Είναι πολλές οι περιπτώσεις και διαφορετικές και η ρύθμιση θα προβλέπει λύσεις για όλους. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει εισφορές για πολλά χρόνια στο παρελθόν, πρέπει να δούμε πως θα έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να πάρουν σύνταξη και αυτοί»

«Θα μπουν δικλείδες ασφαλείας που θα έχουν μια λογική», είπε ο κ. Σπανάκης αναφορικά με τα περιουσιακά ή άλλα κριτήρια που αναμένεται να ισχύουν, σημειώνοντας ότι η τελική ρύθμιση για τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών θα είναι έτοιμη έως το τέλος Αυγούστου.

Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους που εργάζονται, ο Υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «όταν η ΝΔ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας η παρακράτηση ήταν 60%, έγινε 30% η παρακράτηση και πλέον καταργείται. Ο συνταξιούχος θα παίρνει ακέραιη την σύνταξη του και θα παρακρατείται ένα μέρος από το ποσό που εισπράττει από την εργασία του».

«Κεντρικό μήνυμα είναι ότι θα συμφέρει όσους συνταξιούχος θέλουν να εργαστούν, σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό θα μειώσει σημαντικά και την μαύρη εργασία συνταξιούχων», σημείωσε, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για το ύψος της νέας παρακράτησης.

Σχετικά με τις τριετίες, ο Βασίλης Σπανάκης είπε ότι «για να ξεπαγώσουν οι τριετίες πρέπει να έχουμε μέσο όρο ανεργίας κάτω από 10% μέσα σε ένα έτος. Είμαστε κοντά σε έναν τέτοιο στόχο, που θα ενισχύσει το εισόδημα των μισθωτών. Για την αναδρομικότητα ή μη είναι συζήτηση που θα γίνει σε άλλο χρόνο».

Ακόμη, σημείωσε ότι υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης των σχολών μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).





