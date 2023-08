Αθλητικά

Super League: Ο Πανσερραικός δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής

Τι συνέβη με τα δικαιολογητικά της ομάδας και της στέρησε το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League.

Με μία αρνητική εξέλιξη για τον Πανσερραϊκό, ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η εξέταση των φακέλων των ΠΑΕ της Super League. Ο νεοφώτιστος σύλλογος ποδοσφαίρου δεν έλαβε το πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα, επειδή από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε απουσίαζε η βεβαίωση ηλεκτρονικής εποπτείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΑ. Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή ανάκληση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό.

Στον αντίποδα, κανονικά έλαβαν το πιστοποιητικό συμμετοχής οι ΠΑΕ Άρης και Βόλος ΝΠΣ, όπως το ίδιο είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα και με τις υπόλοιπες έντεκα ομάδες της μεγάλης κατηγορίας.

Η ΕΕΑ, τέλος, απέρριψε την αίτηση της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης περί ανάκλησης-θεραπείας της από 21.07.2023 απόφασης της Επιτροπής, με την οποία δεν χορηγήθηκε στην «ελαφρά ταξιαρχία» πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super League 2.





